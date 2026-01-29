06:10

Штаты пообещали не отправлять свои войска на Украину

Соединённые Штаты не рассматривают вариант размещения своих войск на Украине и не будут участвовать в этом формате даже после окончания конфликта. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, его слова приводит NBC News.

По словам политика, в обсуждениях гарантий безопасности основной упор делается на возможном присутствии европейских военных. Предполагается ограниченный контингент, который могут сформировать отдельные страны ЕС, прежде всего Франция и Великобритания.

Штаты при этом намерены остаться за рамками прямого военного участия. Как пояснил госсекретарь, роль Вашингтона видится иной — политическая и военная поддержка союзников без отправки американских солдат.

Рубио также подчеркнул, что без участия США любые договорённости не будут работать в полном объёме. По его оценке, европейские государства не обладают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно обеспечить долгосрочные гарантии безопасности. Госсекретарь связал это с тем, что за последние десятилетия страны ЕС, по его словам, уделяли обороне недостаточно внимания.

Власти США раскрыли детали очередного раунда мирных переговоров между Россией и Украиной. 

