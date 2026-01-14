В Новокузнецке шесть младенцев из роддома №1 оказались в реанимации

ВКонтакте

Шесть младенцев из новокузнецкого роддома № 1 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского. Об этом со ссылкой на информацию из медучреждения пишет РИА Новости в среду, 14 января.

Врачи уточнили, что все малыши получают необходимую помощь в полном объёме, дефицита мест и оборудования нет. По словам представителей больницы, условия для лечения соответствуют всем требованиям. «Состояние тяжёлое, но стабильное», — добавили в учреждении.