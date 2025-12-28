21:45

Роспотребнадзор готов к эпидемиям опаснее COVID-19 — главный санитарный врач РФ

Отечественная медицина готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает ТАСС.

По словам главного санитарного врача страны, ведомство выработало эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам и способно до минимума сократить риски для здоровья граждан и экономики.

«Мы значимо более готовы. И мы делаем всё для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан», — заявила Попова.

В октябре 2025 года бразильские учёные выявили у летучих мышей новый коронавирус.

Пандемия коронавируса
