Горка Родельберг, "Умирающий воин" и дикий отдых на "Леснухе": история парка Макса Ашманна. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Эта прогулка будет особенной, я решил отойти от сложившейся уже традиции рассказывать вам о зданиях Кёнигсберга, и сегодня хочу познакомить вас с парком Макса Ашманна. Этот парк имеет очень богатую и более чем вековую историю. Многие из вас, не раз отдыхали в нем и бродили по его диким лесным дорожкам. Но не все из вас знают, что во времена Кёнигсберга этот парк был излюбленным местом отдыха горожан и слыл настоящим произведением городского ландшафтного искусства. Обо всем этом мы сейчас вам расскажем.

Парк Макса Ашманна — Max-Aschmann-Park

Год создания: 1910 год.

Адрес расположения: Königsberg, Samitter Allee / Schwalbenweg / Am Stadtgarten / Aschmannallee / Großkomturstraße — Калининград, район улиц Горького / Ефремова / Герцена / Платова / Парковой аллеи / Богатырской.

Основатель: предприниматель и меценат Макс Ашманн.

Историческая справка

Один из парков Кёнигсберга, доживший до наших дней, носит красивое название — Парк Макса Ашманна (Max-Aschmann-Park). У этого парка очень интересная и богатая история. В 1903 году крупный кёнигсбергский предприниматель и меценат Макс Ашманн (Max Aschmann), владелец винного дома "Штеффенс и Вольтер", завещал своему любимому городу Кёнигсбергу приобретённое им имение Марауненхоф (Maraunenhof). В те времена оно славилось большим количеством редких пород деревьев и кустарников. Логичным решением городских властей стало разбить в этой живописной местности большой парк для прогулок горожан. На эти цели Максом Ашманном было пожертвовано городской казне сто тысяч марок с условием вложить их в строительство парка с аттракционами. Парк должен был навечно стать собственностью города и носить имя Макса Ашманна. Больше никаких дивидендов и бонусов меценату было не нужно — только благодарная память потомков. Спустя семь лет, в 1910 году, в северной части города, в районе Марауненхоф, был разбит парк, названный в честь его основателя — Макса Ашманна.

Границами парка служили ориентиры следующих кёнигсбергских улиц: с запада — Samitter Allee (ныне улица Горького), с востока — Schwalbenweg (ныне улица Герцена), с севера — Am Stadtgarten (ныне несохранившаяся часть улицы Лесной) и с юга — Aschmannallee (ныне Парковая аллея) и Großkomturstraße (ныне улица Колхозная). В самом парке располагалось четыре водоёма, созданных искусственно. Главное и самое большое из них — пруд Teich (ныне это всем хорошо знакомое озеро Лесное). И три пруда меньших размеров — им были присвоены простые названия: Weiher № 1, Weiher № 2 и Weiher № 3. Пруд Weiher № 1 посередине имело остров и соединялось с протекающим рядом ручьём Beydfitter (ныне ручей Молодёжный), впадающим в Верхний пруд (Oberteich). Дно водоёмов было аккуратно выложено гранитным камнем, а уровень воды в них регулировался искусственно — с помощью специальной водорегулирующей системы.

Ландшафтное описание парка

В 1912 году работники парка подарили городу 34 лебедя, которых вырастили сами и запустили в пруд. Лебеди быстро прижились на нём, придав водоёму поистине сказочный вид. Зимой они не улетали, и горожане — жители близлежащих улиц специально приходили в Макс-Ашманн-парк, чтобы их покормить. С 1915 по 1940 годы продолжались работы по благоустройству парка. К 1940 году площадь парка выросла втрое и составляла впечатляющие 85 гектара земельной площади (современная же площадь парка составляет – 65.1 гектара). В этом же году пруд Teich (ныне озеро Лесное) был оборудован для купания, был насыпан песчаный пляж для комфортного отдыха горожан. По берегам пруда росли тополя и ивы, а в самом парке встречались массивные дубы, грабы, клёны, бук и ясени. Живописный променад, который горожане называли «тропинкой влюблённых», вел к парковому сооружению под романтичным названием “Маленький Лесной замок” (Waldschlößchen). Здание необычной архитектурной формы и исполнения располагалось на возвышенности, от него к маленькому пруду вели лестничные дорожки.

С северной стороны здания имелся дополнительный въезд, обозначенный гранитным столбом. В этом месте воедино соединялись дорожки, ведущие из разных частей парка. Вдоль обсаженного дубами променада на невысоких гранитных постаментах красовались различные скульптуры из песчаника. Особенной изюминкой парка являлся проложенный маршрут для конных прогулок. Его ширина составляла 6 метров, обсаженный по обеим сторонам аллеей из дуба на всем своем протяжении. Также в парке имелись: горка Родельберг (Rodelberg), сейчас это возвышенность сразу за озером Лесное, для катания на роликах, игровые площадки для детей, многочисленные променады и тропинки, спортивные площадки для взрослых. С западной стороны располагался один из главных входов на территорию парка (в настоящее время он безвозвратно утрачен). Прогулочные дорожки имели покрытие из специального желтого клинкерного кирпича и были идеально замощены. В нескольких местах они пересекали русло ручья, через него было перекинуто около десяти изящных небольших мостиков. Через весь парк с юга на север парк проходила пешеходная дорога Am Stadtgarten (ныне несохранившаяся часть улицы Лесной), она была обсажена клёнами и снабжена скамейками. По всему периметру парка располагались мемориальные сооружения в виде обелисков, скульптур, столбов и гранитных плит. В 1935 году рядом с парком городскими властями был построен Гарнизонный лазарет для прусских солдат, а во время ВОВ – госпиталь Люфтваффе. После взятия Кёнигсберга советскими войсками его передали ВМФ и в нем был организован госпиталь Балтийского флота имени Саулькина.

Немецкие памятники жертвам первой мировой войны, сохранившиеся на территории парка до наших дней

На территории Парк Макса Ашманна до войны располагалось несколько памятников жертвам первой мировой войны. Три из них сохранились до наших дней, правда в очень плачевном состояния. Рассмотрим некоторые из них более детально.

Первый из них был представлял собою памятный знак в память о 100 выпускниках Альтштадтской гимназии, погибших в годы Первой мировой войны. На бетонном постаменте был установлен валун темно-красного гранита с выбитой эпитафией на немецком языке: «1914-1918. Альтштадская гимназия своим † 100 павшим † выпускникам. Вы были верны своему долгу до самой смерти» (1914-1918. Das Alstaedtiche gymnasium seinen † 100 gefallenen †. Ihr waren getreubis in den tod»). На февраль 2017 года памятник опрокинут с постамента и требует срочной реставрации.

Второй интересный памятник: скульптура «Умирающий воин» («Denkmal des Vereins Prussia»). Она была установлена в парке имени Макса Ашманна в 1919 году. Скульптура была выполнена из туфа, работы скульптора Розенберга и установлена на бетонном постаменте. На февраль 2016 года от памятника остался только сам прямоугольный постамент, а сама фигура бесследно исчезла. Её место нахождения до сих пор не известно. Памятник требует срочного восстановления и реставрации.

И третьим памятником, заслуживающим нашего внимания, являлся: памятный гранитный камень с надписью "Площадка Вильгельма Бартеле"("Wilhelm Bartele Platzchen"). Он был установлен в парке Макса Ашмана в честь погибшихнемецких солдатах в годы Первой мировой войны. На февраль 2016 года гранитный валун лежит прямо на земле, надпись на нем читается неотчетливо. Ремонтно-реставрационные работы не проводились.

Парк Макса Ашмана во время Второй мировой войны

Во время Великой отечественной войны парк серьезно пострадал от авианалетов английской авиации и штурма города. В ночь на 8 апреля 1945 года части и соединения 81-го и 124-го стрелковых корпусов в составе 50-й армии вели наступательные бои. К 8 часам утра они перешли железнодорожное полотно на Кранц (Cranz), ныне город Зеленоградск и вышли на окраину городского района Кёнигсберга - Марауненхоф (Maraunenhof), ныне современный район улиц Невского, Тельмана и Горького и Ротенштайн (Rotenstein), ныне поселок Кутузово. После ожесточённых боёв солдаты 307-й дивизии овладели восточной окраиной Пальве (Palve), ныне район улиц Лесная, Озёрная и Молодёжная и уже во второй половине дня заняли северную и центральную часть Марауненхофа. Передовые полки 208-й дивизии прорвали укреплённую позицию на полотне железной дороги и на исходе дня вышли к северо-восточной окраине данного района. Всю ночь 9 апреля соединения генерала Ф.П. Озерова вели ожесточённые бои и утром части и соединения 208-й и 307-й стрелковых дивизий полностью овладели всем районом Марауненхоф.

Братские могилы советских солдат и памятные мемориалы второй мировой войны, расположенные на территории парка

В память о данных ожесточенных боях в этом районе установлены три памятных обелиска. Первый из них – это братская могила советских воинов, погибших в апреле 1945 года в боях за район города - Марауненхоф. Данный памятник расположен на восточной стороне парка имени Макса Ашманна, в 150 метрах северо-западнее перекрестка улиц Герцена и Богатырской, в зеленом массиве. Братская могила образовалась в ходе боевых действий в северной части парка. В ней было захоронено 120 советских воинов. Сам памятник был установлен в 1957 году, а его ремонтно-реставрационные работы произведены в 2012 году. Он представляет собою площадку, в центре которой установлен обелиск из черного гранита, к которому ведет бетонная дорожка. На обелиске высечена эпитафия: «Вечная слава героям павшим в боях за честь и независимость нашей Советской Родины в Великой Отечественной войне 1941-1954». По обе стороны от памятника — два надгробия, с мемориальными плитами. У входа две памятные плиты с текстом: «Вечная память героям» «Слава Советской армии». В центре площадки цветник в виде пятиконечной звезды вырезанной в бетонном блоке. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. В двадцати метрах северо-западнее этой братской могилы находится одиночное захоронение гвардии майор медицинской службы Захарова Владимира Алексеевича.

Второй памятник – это братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, образовавшаяся в ходе боевых действий в северном районе города - Марауненхоф. Он расположен в северной стороне парка Макса Ашманна в районе улицы Зощенко и Платова. Позднее в нее производились перезахоронения из окрестных братских могил. Захоронено насчитывает более 110 воинов. Памятник был установлен в 1957 году. Ремонтные работы произведены в 2013 и 2015 годах. Ремонтно-восстановительные работы произведены в 2012 году. Он представляет собою прямоугольную площадку, в центре которой установлен обелиск из черного гранита высотой 2 метра с пирамидальным завершением, по обе стороны от которого расположены по две вертикально стоящие плиты, на каждой из которых укреплены мемориальные доски с фамилиями павших воинов. На лицевой стороне обелиска высечена звезда, лавровая ветвь и эпитафии: "Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину"; "Здесь захоронена группа воинов Советской армии, павших смертью храбрых при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года". Территория площадью 180 кв. метров выложена плиткой, огорожена металлической изгородью. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Третий памятник – это братская могила советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, образовалась в ходе боевых действий за этот район. Памятник расположен на южной стороне парка имени Макса Ашманна в районе улицы Герцена у армянской церкви, напротив Военно-морского госпиталя Балтийского флота имени Саулькина. Ремонтные работы были произведены в 2015 году. Братская могила образовалась в ходе боевых действий в южной части парка. Сам памятник был установлен в 1957 году, тут увековечена память 6 воинов. Памятник представляет собою прямоугольную площадку в центре которой установлен памятник из черного гранита, на лицевой плоскости которого высечена эпитафия: "Вечная слава героям, павшим за нашу Советскую Родину". На постаменте памятника надпись: "Здесь захоронена группа воинов Советской армии, павших смертью храбрых при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года". Справа и слева от обелиска расположены мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов. Перед обелиском, справа и слева от него, разбиты цветники. Территория выложена плиткой и обнесена оградой. Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 братская могила советских воинов получила статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

Послевоенный период жизни парка имени Макса Ашманна

После войны парк имени Макса Ашманна в течении почти 70-и лет был фактически заброшен, а его площадь сократилась , с первоначальных довоенных 85 гектаров до современных 61.5 гектаров. Исторические здания и парковый ансамбль, которые находились на его территории до войны и занимавшие площадь 0,8 гектаров, были полностью разграблены и утрачены. Из-за воронок, рытья окопов и отсутствия надлежащего ухода должным образом перестала функционировать сложная дренажная система парка, соединяющая его пруды с Верхним прудом, что привело к подтоплению парка, в результате чего погибли многие его вековые деревья. Площадки для отдыха горожан заросли кустарниками и сорняком. Территория и горка Родельберг были изрыты многочисленными окопами и следами от разрывов снарядов. Озеро Лесное (бывший пруд Teich) и три более мелких пруда затинились и заросли тростником с человеческий рост.

Само озеро Лесное (среди горожан получившее название - «Леснуха») на сегодняшний представляет собою бессточный водоём искусственного происхождения. Оно имеет Г- образную форму. Длина озера составляет примерно 300 метров, ширина от 60 метров в самой узкой части до 120 метров в самой широкой части. Площадь зеркала примерно 3 гектара. Дно озера песчаное, местами видны бетонные плиты, но его основная площадь все-таки заилена. До наших дней сохранились остовы бывших мостков для ныряния. В юго-западной части находится дикий пляж с песчаным пологим дном. Почти весь западный берег зарос тростником и заболочен. С западной стороны располагается большая поляна, не приспособленная для массового отдыха. С восточной стороны вплотную к берегу примыкает холм, покрытый древесно-кустарниковой растительностью, когда-то именовавшийся горой Родельберг. Питание озера осуществляется за счёт естественных осадков. За лето уровень снижается приблизительно на 0,2-0,3 метра. В засушливый 1972 год уровень озера снизился до 0,6-0,7 метра, при этом обнажились два больших валуна на его западном берегу. В советское время на озере стояли мостки для плавания, ежегодно возводимые солдатами расположенной рядом воинской части. Летом в парке всегда много отдыхающих горожан из окрестных районов, они активно купались в озере Лесном и ловили рыбу, а зимой устраивали стихийные катания с горки на санках и на коньках по его льду. В конце 1980-х годов парк использовался как военный полигон, на котором проходили учения крупной самоходной техники, поэтому в парке до сих пор можно встретить следы танковых окопов и укрытий. С 1990-х годов город стал бурно разрастаться в северном направлении за счет частных домов. Вокруг парка были построены новые престижные коттеджные районы (это район улицы Малая Лесная, Луговая и Герцена). К западной части озера теперь вплотную примыкает район панельных многоэтажек (район улиц Ясной и Ефремова).

Концепция сохранения и развития Макс Ашманн парка в городе Калининграде

В 2007 году городскими властями стали обсуждаются планы восстановления парка Макса Ашманна. По состоянию на 2008 - 2009 год парк использовался как место массового «дикого» отдыха горожан близлежащих улиц. Массово выбрасываемый отдыхающими мусор и разводимые ими костры приводили к дальнейшему захламлению парка. Другой угрозой для парка являлась застройка (коттеджная и многоэтажная), подступающая к его границам. В октябре 2011 года городская администрация подала заявку и экономическое обоснование на грант Евросоюза на благоустройство парка. В марте 2012 года Еврокомиссия решила выделить 35 млн рублей на благоустройство территории парка. Структура затрат на проведение перечисленных видов работ: 10% - средства городского бюджета, 90% - средства европейского гранта. Общая сумма гранта Евросоюза, которую Калининград может получить на развитие Макс-Ашманн парк - около 1,5 млн. евро. Финансирование из Европейского Союза поступает только после выполнения работ и предоставления отчетной документации. Однако начать работы удалось только в 2013 году, когда Калининград вошёл в международный проект «Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры на основе восстановления и сохранения культурно-исторического наследия городских парков».

В ноябре 2013 года было произведено магнитометрическое обследование местности парка и учёт деревьев, которые произрастают на его территории. В июле 2015 года завершились работы по обустройству входной группы в парк Макса Ашманна. Перед входом была выделена парковка на 54 места, шесть из которых предназначены для инвалидов. После реконструкции открылась и лестница с пандусом для удобства передвижения маломобильных групп населения. В парке были выполнены работы по санитарной вырубке деревьев, разделке поваленных деревьев, территория расчищена от самосевной поросли и кустарника. Кроме того, выполнено берего-укрепление откосов каналов, проведена очистка ручья Молодёжного. Берега озера Лесного и сам парк, в котором оно находится, являются зелёной рекреационной зоной города. Проект реновации парка создавался по принципу «невмешательства» в сложившуюся структуру ландшафта и сохранения оставшихся исторических планировочных элементов. Основными объектами охраны являются деревья, как довоенного (возрастом от 70 до 200 лет), так и послевоенного периода (возрастом 50-70 лет), а также, такие компоненты ландшафта как горка, озеро и пруды, аллеи, поляны и рощи. Из-за долгого запустения территории и отсутствия ухода, многие планировочные элементы парка были безвозвратно утрачены, а на их месте выросли молодые дубы, буки и грабы. Современные посетители парка проложили собственную сеть тропинок и разделили парк на функциональные зоны.

Проект восстановления парка предусматривает частичное восстановление исторического пейзажного парка, а с другой – удовлетворяет потребности и обеспечивает комфорт современных посетителей. Также проект реконструкции предусматривает строительство променада, пирса, пункта проката лодок, концертной площадки со сценой и фонтаном, спортивных и детских площадок, общественных туалетов, прокладку велосипедной дорожки, открытие пункта велопроката, установку на прогулочных маршрутах беседок, скамеек и урн, обустройство пляжа, мест для пикника, зоны для выгула собак. Также центре Макс-Ашманн парка планируется открыть информационно-туристический центр, стилизованный под бывший «Маленький Лесной замок». На первом этаже это здания будет открыт музей с экспонатами, найденными при восстановлении парка. Сроки окончания реконструкции парка Макса Ашманна пока так и не определены. Работы остановились на своем первоначальном этапе, дальнейшее развитие и облагораживание парка застопорилось. …

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 парк имени Макса Ашманна получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, находящегося на территории муниципального образования "Городской округ "Город Калининград".

Послесловие от автора

Сейчас начался новый 2017 год, а работы в парке имени Макса Ашманна законсервированы. Последний раз я был в нем в декабре месяце 2016 года. Парк по-прежнему живет своей обособленной жизнью. В глаза лишь бросилось то, что парк расчистили от буреломов, насыпали пешеходные дорожки и облагородили русло каналов. А так – все по-старому, если сойти с дорожки вокруг непроходимая грязь, централизованного подхода к озеру тоже нет, цивилизованных и облагороженных мест для отдыха горожан я тоже не заметил. В районе искусственного пруда №1 по прежнему по всему периметру разбросаны разбитые клинкерные кирпичи фундамента и стен «Маленького Лесного замка». Немецкие памятники жертвам первой мировой войны находятся в ужасном состоянии, валяясь прямо на земле в лесной чаще, место захоронений немецких солдат никак не ухожены и не огорожены. Дно искусственного пруда №1 уже давно не чистилось и постепенно заболачивается. Все это вкупе сложило у меня удручающее впечатление от увиденной картины. Неужели так сложно по разработанному проекту (который на мой взгляд очень красивый и удачный) нельзя провести реконструкцию парка в полном объеме? Гранд от Евросоюза был одобрен и получен, но выделенных денег хватило лишь на приведение в порядок главного входа, пешеходных дорожек и укрепления склонов и дна каналов. Проект полного благоустройства всей территории парка обойдется более чем в 400 млн рублей. Скорее всего этих денег в бюджете города нет, а новый гранд Евросоюз уже давать не спешит. А пока, нам остается с вами гулять по полузаброшенному парку, лицезреть красивый проект его реконструкции и ждать, что когда-нибудь он все-таки предстанет перед горожанами в новом обличии и заиграет по-настоящему яркими и свежими красками. Как и завещал нам его владелец и меценат Макс Ашманн в 1903 году прошлого века …