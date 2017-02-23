Пожарные вахты и фронтон со шпилем: история здания общества слепых на улице Фрунзе. Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Мы продолжаем знакомство с хорошо узнаваемыми зданиями нашего города. Сегодня у нас на очереди здание Калининградского общества слепых, которое располагается на улице Фрунзе. Это здание с очень красивым архитектурным обликом и красотой исполнения элементов лепнины, которые выделяют его на общем фоне всей улицы Фрунзе.

Восточно - прусское пожарное общество — Ostpreußischen Feuersocietät

Время строительства: 1890–95 годы.

Место расположения: Königsberg, Königstraße, 93–94 — Калининград, ул. Фрунзе, 105.

Архитектор: неизвестен.

Историческая справка

Борьба с пожарами велась в Кёнигсберге с самого начала его основания. Но методы борьбы с огнём поначалу были малоэффективными. Надежды возлагались на Бога и на добровольно- принудительную помощь горожан. Каждый домовладелец обязывался содержать необходимый противопожарный инвентарь, являться с ним немедленно на место пожара и активно участвовать в тушении пламени. Профилактике пожаров в городе тогда уделялось мало должного внимания. Только в 1704 году городские власти решили категорически запретить хождение по ночным улицам с зажжёнными смоляными факелами и предписали горожанам пользоваться только ручными фонарями. Легковоспламеняющиеся материалы стали складировать за пределами города, тем самым снизив риск возникновения пожаров в нём самом, но из-за этого стали чаще гореть пригороды. Мастерские и кузницы, пользующиеся открытым огнём, разрешалось ставить только возле больших городских водоёмов. Например, монетный двор находился на берегу Замкового пруда (Schlossteich – ныне пруд Нижний), медное производство – у кромки воды Медного пруда (Kupfer Teich – ныне пруд Ялтинский), а кузнечные мастерские – возле пруда Молот (Hammer Teich – ныне пруд Пионерский).

Основным пожарным наблюдательным пунктом в Кёнигсберге долгое время являлась Замковая башня (Schlossturm). Башня была построена в 1260 году изначально как бергфрид (нежилая оборонительная башня-цитадель) Кёнигсбергского замка. В 1387 года башня была достроена и начала использоваться в качестве колокольни. В её нижней части были предусмотрены окна, выше располагались «колокольные этажи», на самом верху - несколько оборонительных этажей. Помимо функций колокольни, башня также выполняла смотровую, наблюдательную функцию. На самой верхней площадке находился наблюдатель, проживавший на нижних этажах.. Её высота над уровнем Прегеля составляла 94 метра, а над уровнем земли – 82 метра, что позволяло обозревать весь город и его предместья. О возникновении пожара извещал громким звоном пожарный колокол. Дежурный наблюдатель на башне указывал направление на пожар при помощи красного флага (днём) и красного фонаря (ночью).

В 1394 году в Кёнигсберге образовали пожарную службу, в которую на общественных началах включили кочегаров пивоварен и бань, банщиков и некоторых других граждан, имевших опыт в обращении с огнём. В зимнее время года в состав пожарных включались «купорщики» – разгрузчики кораблей, сидящие зимой почти без работы. Понятно, что бесплатно не всем хотелось работать на столь опасном участке. Поэтому наиболее активных добровольцев поощряли из казны премией в размере одного талера. Это была хорошая плата за опасный труд, ведь для сравнения : наёмный солдат получал тогда один талер в месяц. Первая значительная реорганизация пожарной охраны в Кёнигсберге произошла в 1770 году. Всех граждан города (до 1773 года – включая школьников) поделили на 33 противопожарные бригады. Тем, кто не желал вступать в бригаду, предлагали уплатить в казну отступную плату. В 1811 году все противопожарные структуры города (наблюдатели, бригады) объединились в одну единую организацию - «Пожарный союз спасения от огня».1 апреля 1858 года по праву можно считать днём рождением всей пожарной службы города, ведь именно тогда в Кёнигсберге была создана профессиональная пожарная команда на казённом обеспечении.

Пожарные вахты города Кёнигсберг

Изначально в городе было организовано пять пожарных вахты:

1. Альтштадтская вахта – она располагалась на Unterlaak (ныне часть Московского проспекта в районе гостиницы «Ибис»);

2. Лёбенихтская вахта – на Kohlgasse (ныне часть Московского проспекта в сторону Закхаймских ворот);

3. Форштадтская – на углу Kaiserstraße и Selkestraße (ныне пересечение улиц Краснооктябрьская и Малый переулок);

4. Нассер-Гартенская вахта – в предместье Nasser Garten (ныне район улицы Нансена);

5. Понартовская вахта – на Brandenburger Straße (ныне улица Киевская).

Наблюдательный пост, как и прежде, остался на башне Королевского замка (Königsberger Schloß). Дежурный на каланче наблюдал за ситуацией в районе и следил за сигналами с башни замка. После незначительных реорганизаций, постройки новых помещений или модернизации старых, структура пожарной службы в Кёнигсберге стала системной и централизованной. Она стала насчитывать уже пять отдельных пожарных вахт:

1. Вахта № 1 «Альтштадт» на Altstädt. Bauhofgasse (ныне улица Гюго в районе СК «Юность»). Она была построена в 1907 году, но до наших дней не сохранилась.

2. Вахта № 2 «Ост» на Yorkstraße (ныне улица 1812 года). Она была построена в 1907 году. Сейчас в здании вахты № 2 «Ост» пожарная часть Ленинградского района.

3. Вахта № 3 «Норд» на Wrangelstraße (ныне улица Черняховского). Она была построена около 1910 года. Сейчас в здании вахты № 3 «Норд» располагается дежурная часть областного ГИБДД.

4. Вахта № 4 «Зюд» на Artilleriestraße (ныне двор несохранившейся улицы между улицаи Б. Хмельницкого и Ольштынской). Она была построена около 1910 года, но до наших дней не сохранилась.

5. Вахта № 5 «Кай» на Am Kaibahnhof (ныне улица Крановая) в Калининградском порту. Она была построена около 1900 года, до наших дней не сохранилась.

В Кёнигсберге также соорудили сеть пожарных гидрантов и сделали несколько открытых пожарных водоёмов. Помимо городских пожарных команд в предвоенном городе имелись:

1. Отряд противогазовой защиты;

2. Отряд противобомбовой защиты;

3. Группы пожарной защиты в Seligenfeld (ные пос. Дальное Московского район), Kalgen (ныне поселок Шоссейное), Quednau (ныне Северная гора), Lauth (ныне поселок Малое Исаково), Metgethen (ныне поселок. А. Космодемьянского), Tannenwald (ныне поселок Чкаловск), Juditten (ныне район улицы Менделеева).

Общая численность пожарной службы города к 1940 году составляла около 800-900 человек. Пожарные команды Кёнигсберга были оснащены автомобилями с автопомпами, шлангами, лестницами и даже специальными пожарными мотоциклами. В ведении противопожарной службы до 1940 года находилась служба скорой медицинской помощи, которая оказывала экстренную помощь обоженным прямо на месте пожара. Кроме того, пожарным поручили наблюдать за системой точного времени. На главной пожарной вахте в Альтштадте, помимо центрального пункта приёма сигналов тревоги, размещались центральные часы, от которых работали 300 электрических часов на улицах и в общественных зданиях. Надо сказать, что в Кёнигсберге, кроме пожарных вахт, существовало и отдельная пожарная общественно-государственная структура, носившая название - «Пожарное объединение Восточной Пруссии». Оно было основано в 1900 году, для чего в Кёнигсберге было построено специальное здание на Königstraße (ныне улица Фрунзе). Подготовкой кадров занималась основанная в 1939 году специальная провинциальная пожарная школа, которая впоследствии стала пожарным полком получившим название - Feuerschutzpolizei-Regiment 3 "Ostpreußen" (FSchP-Rgt 3), располагавшимся в поселке Metgethen (ныне поселок Александра Космодемьянского). Часть строений этой школы сохранилась до наших дней.

Провинциальная пожарная школа в Metgethen

Провинциальная пожарная школа в Metgethen (ныне поселок Александра Космодемьянского), впоследствии разросшаяся до пожарного полка, была построена в 1939 году (начало строительства 25.08. 1935 года). Она располагалась в квадрате четырёх улиц - Soldauerstrasse (ныне улица Сестрорецкая), Danzigerstrasse (ныне улица Механическая), Posenerstrasse (ныне улица 1-я Алтайская) и Forstwegstrasse (ныне улица старшего Сержанта Карташева). Первым директором школы был "Пожарный генерал" и соратник Эриха Коха - Альфред Фидлер (Alfred Fidler). Школа имела отличную производственно-техническую и бытовую базу и потому являлась показательной школой для подготовки пожарных команд во всей Восточной Пруссии. Сама школа состояла из трехэтажного главного здания и пристроенного одноэтажного крыла с пожарной вышкой. В подвале главного здания имелась угольная котельная для отопления помещений школы, помещения противовоздушной обороны, раздевалки и душевые, прачечная и сушилка. На первом этаже школы находились комнаты для администрации и учителей, столовая, лаборатория для огневых испытаний, а также демонстрационный кинозал для показа учебных и обычных фильмов для её учеников. В классных комнатах, для изучения были установлены специальные современные устройства противопожарной сигнализации. На втором этаже находились спальни для 40 учащихся. В каждой комнате размещалось по четыре человека и имелись облицованные кафелем туалетные комнаты. В южной части с отдельной лестничной клеткой, находился служебный кабинет директора. В северо-западном крыле здания, находился служебный кабинет старшего пожарного мастера. Между главным зданием и тренажерным залом находилась комната кочегара, мастерская и раздевалки. Просторный тренажерный зал с балконом служил также помещением для проведения больших мероприятий и даже церковных служб. Далее шли помещения для транспортных средств – для легковых автомобилей, больших пожарных машин и пожарного инвентаря, а также существовало отдельное место для мойки пожарных машин.

Главная башня школы стояла на основании из бетонных плит и мела высоту около 30 метров. Перед всеми помещениями школы для транспортных средств, проезжая часть была выложена бетонными плитами шириною 10 метров и оборудована отдельной мойкой. Внутренний двор школы был по всему периметру посыпался гравием. Вся дождевая вода собиралась в специальный искусственно вырытый пожарный водоёме рядом с главным зданием школы. Для сушки шлангов имелась специальная турбина теплого воздуха, нагретого в паровом теплообменнике. Водоснабжение всего пожарного комплекса осуществлялось двумя глубокими артезианскими скважинами. Однако существовала и проблема - удаление фекалий и других отходов вызывало тогда большие трудности, ввиду отсутствия центральной канализации в школе. После механической и биологической очистки стоков, самостоятельная насосная станция перекачивала их в высоко лежащий уличный канал сточных вод. Затраты на строительство данной системы составили на то время большой суммы в 520 000 Reichsmark. Проект и исполнение работ были проведены Прусским государственным управлением по строительству

Но вернемся к пожарной службе Кёнигсберга. Большинство работников профессиональных пожарных команд Кёнигсберга жили в казённых квартирах, поблизости от своих вахт. В случае пожарной тревоги, оповещённые по системе аварийных домашних вызовов, пожарные могли быстро добраться до своих вахт и сразу включиться в работу по тушению огня. Некоторые здания, где раньше жили пожарные, сохранились до наших дней. Это жилые дома из красного клинкерного кирпича по Литовскому валу возле Закхаймских ворот (здание принадлежали вахте «Ост»), также дома на улице Ольштынской (здание принадлежали вахте «Зюд»). Когда военные действия подошли непосредственно к окраинам Кёнигсберга, то, по приказу генерала Отто Ляша (Otto Lasch), все пожарные должны были с оружием в руках участвовать в обороне города и своих вахт. Но этот приказ не был в итоге выполнен, так как большинство пожарных погибло еще до его оглашения. Последним зданием, служившим убежищем для оставшихся пожарных в городе была вахта № 5 «Кай», которая капитулировала 9 апреля 1945 года.

Архитектурное описание здания

На рубеже XIX—XX веков в Кёнигсберге, в результате соединения малых общин, появилось пожарное объединение провинции Восточной Пруссии. Впоследствии оно ведало вопросами пожарной охраны не только города, но и сельской местности. Здание общества было построено в 1890–1895 годах на улице Königstraße (ныне улица Фрунзе), недалеко от Королевских ворот (Königstor) из красного клинкерного кирпича особой техники обжига, в виде буквы «Т». Фасад здания изначально задумывался несимметричным: главный вход делит его на две неравные части (в левой – 9 оконных осей, в правой – 6 оконных осей). Из-за этого создавалось ощущение недостроенности всего дома в целом. Окна первого этажа были украшены кирпичным апострофом (небуквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой или штриха), второй и третий этажи – в дополнение к нему имели дугу, повторяющую изгиб оконных проемов. Под крышей шла лента мелкого кирпичного фриза (декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты). Тот же мотив дублировался и под основанием верхнего этажа здания.

Посередине здания располагается основной ризалит, который немного выделялся из общей плоскости лицевого фасада. В середине его основания располагался главный вход в здание в виде сквозных ворот, увенчанный мощной круглой аркой. Сама арка была украшена декоративной лепниной в виде – листьев, цветов и бутонов. В здании имелся еще один резалит, меньших размеров, который находился в левом углу здания. Прямо над входной аркой на уровне 2 этажа, располагалось, украшенное пилястрами и фронтоном классической формы, окно с балконом, окруженное витыми перилами. Третий этаж здания венчал прямоугольный фронтон с шестью вазонами, по три с каждой стороны. Посередине него располагался остроконечный шпиль, с двумя округлыми перемычками по всей длине. На острие шпиля находился декоративный шарообразный флюгер.

Послевоенный период жизни здания

Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года зданию бывшего Восточно - прусского пожарного общества дома был причинён незначительный ущерб. До наших дней оно сохранилось почти в первозданном виде, лишившись лишь низкой плоской двухскатной крыши и фронтона со шпилем лицевого фасада. Сегодня в этом здании располагаются: Калининградское общество слепых с специализированной библиотекой для слабовидящих, Международный славянский институт, а также офисы различных фирм. Несмотря на то, что прошло уже больше века со дня постройки данного здания, оно продолжает оставаться архитектурной жемчужиной всей улицы Фрунзе, радуя своим многообразием внешнего исполнения самих калининградцев и гостей нашего города.