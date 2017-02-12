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Родовое имение Шнелль, идейный вдохновитель Хайтманн и маскароны на фасаде: история виллы "Эдуард Шмидт". Спецпроект Клопс.Ru "Осколки Кёнигсберга"

Автор: Иван Скобей
11 февраля 201720:04
  2211 1
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото предоставлены Иваном Скобеем
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото предоставлены Иваном Скобеем
18 фото
Сегодня нам с вами предстоит посетить Центральный район, а ранее один из самых престижных районов Кёнигсберга — Амалиенау. Тут, среди аллеи каштанов и лип, стоит одна из красивейших вилл этого района и всего города — Вилла "Эдуард Шмидт". Она как бы спрятана в глубине улицы от посторонних глаз, чем и притягивает к себе такое количество туристов и гостей нашего города. Об истории этого красивого района города и самой вилле будет мой сегодняшний рассказ.

Вилла Eduard Schmidt — Villa Eduard Schmidt

Время строительства: 1903 —1904 годы. 
Адрес расположения: Königsberg, Lawsker Allee, 30 — Калининград, проспект Победы, 24. 
 
Архитектор: Доподлинно неизвестен. Предположительно — Ф. Хайтманн или В. Варрентрапп.
 

 

Историческая справка

Перед тем как начать рассказ об этом удивительном по красоте здании, первым делом стоит рассказать вам о замечательном и очень красивом районе Кёнигсберга, в котором оно находится. Речь пойдёт об Амалиенау (Amalienau). Район Амалиенау являлся одним из самых престижных на западе Кёнигсберга, где располагалась целая "колония" красивейших вилл зажиточных горожан. Он появился в городской черте во второй половине XIX века благодаря немецкому предпринимателю-промышленнику Густаву Шнеллю (Gustav Schnell), выстроившему на купленном им у города большом участке городской земли своё родовое имение. Поместье, впоследствии давшее название всему району, было названо в честь жены Густава — Амели Шнелль (Аmélie Schnell). Современными границами района сейчас являются проспект Победы, улицы Лесопарковая, Яналова и Красная.
 
В конце XIX века знаменитый кёнигсбергский архитектор Фридрих Хайтманн (Friedrich Heitmann) вместе с группой архитекторов-единомышленников решает обустроить этот район в соответствии с модной в то время концепцией "город-сад", предполагавшей малоэтажную застройку и обилие деревьев, цветов и кустарников вокруг них. Сам Хайтманн поселился в Кёнигсберге в 1886 году. Проектированием данного района занималось Общество строительства и недвижимости, которое было создано самим Фридрихом Хайтманном и его соратником Йозефом Кретчманом (Josef  Kretschmann) в 1898 году. А проекты зданий принадлежали таким известным архитекторам, как Г. Хопп, П. Бростовский, Ф. Хайтманн и Ф. Ларс.
 
 

Фридрих Хайтманн идейный вдохновитель и создатель "колонии Амалиенау"

Фридрих Хайтманн (Friedrich Heitmann) родился 27 октября 1853 года в Ален-Вестфалене. После окончания элементарной школы и гимназии поступил в технический институт во Франкенберге (Саксония), учился там с 1872 по 1875 год, получил диплом инженера. Первая его самостоятельная работа помощник по геодезии в кадастровом управлении в Анкламе. С 1877 года занимал пост в почтовом управлении в Штеттине, затем в Свинемюнде, Ростоке, Лейпциге, а из Лейпцига в 1886 году перешёл в главное почтовое управление в Кёнигсберге. Руководил строительством почтамтов в Гумбиннене (Gumbinnen) и Пиллау (Pillau). Благодаря своей энергии и умению он быстро стал популярен в городе и провинции. На конкурсе по строительству "Палестры Альбертины" в 1894 году он получил первое место. С этого момента началось его быстрое и блестящее восхождение, он стал одним из самых востребованных архитекторов в Кёнигсберге и во всей Восточной Пруссии. В возрасте 39 лет он знакомится с дочерью почтового директора Вехтера (Wechter), с которой заключает брак в 1896 году. Молодая жена дарит ему в 1897 году дочку, затем сына, а потом — ещё двух дочерей. Будучи соучредителем Кёнигсбергского общества строительства и недвижимости, он построил 2/3 всех вилл в Амалиенау, среди которых была и его собственная на Kastanienallee,12 (ныне Каштановая аллея). Во время Первой мировой — уже в возрасте почти 61 года — он становится капитаном ландвера, принимает участие в битве под Танненбергом (Tannenberg). В ноябре в Польше был награждён Железным Крестом II класса. На фронте Хайтманн переносит тяжёлый сердечный приступ, и его увозят в лазарет в Кёнигсберг. Несмотря на все усилия врачей, он окончательно не выздоравливает и прекращает свою профессиональную деятельность, из-за чего его бюро распускается. Несмотря на тёплую заботу жены и дочерей, Хайтманн умирает 13 августа 1921 года. Он был похоронен на кладбище католической общины в Ратсхофе (Rathshof) — возле кирхи Святого Адальберта (St. Adalbertkirche) на углу Lawsker Allee (ныне Проспект Победы) и Кastanienallee (ныне Каштановая Аллея), которую сам же и спроектировал в 1904 году…
 
 

Особенности общей концепции застройки "колонии Амалиенау"

Для строительства района были сформулированы общие правила совместной застройки: расстояния между домами должны были быть не менее 30 и не более 35 метров; все виллы должны были иметь два этажа (не считая мансардных); планировка вилл должна была иметь общие принципы: все квартиры на этаже соединялись между собой дверями "по кругу", коридор должен был освещаться естественным светом, для чего архитекторы придумывали специальные хитрости  вроде глубокой врезки с обратной стороны главного фасада. Чтобы соблюсти все эти достаточно непростые требования и сохранить разнообразие архитектурных замыслов общего "исторического" стиля, все здания Амалиенау строились через единого подрядчика во главе лично с Хайтманном.
 
По задумке архитекторов в Амалиенау должны были строиться богатые особняки с вычурной отделкой и различным декором. Этот план осуществился лишь частично, так как Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, внесла свои коррективы в застройку города. Поэтому к началу войны в Амалиенау были застроены не все улицы. Постепенно они, конечно, заполнились, но уже без той пышности. К тому же планы архитекторов нарушил и экономический кризис 1929 года, больно ударивший и по всей Германии в целом, и многие горожане не могли себе позволить богатую виллу в собственность. Как раз в этот период, около 1930 года, в районе появилось первое трёхэтажное здание, чем была нарушена главная заповедь "колонии Амалиенау" — никакого строительства выше двух этажей.

Неординарный стиль работы архитектора Хайтманна пришёлся по вкусу жюри нескольких архитектурных конкурсов, прошедших в Кёнигсберге в то время. Это были в том числе проекты Палестры Альбертины и городской застройки Luisenallee (ныне это улица Комсомольская) в предместье Hufen (ныне Центральный район Калининграда), которые получили первые премии экспертного жюри. С этого момента начинается путь Хайтманна как одного из самых выдающихся и востребованных архитекторов всей Восточной Пруссии. На его счету множество знаковых и культовых сооружений, но главным и самым масштабным проектом всё-таки стала колония вилл. Итак, приступим к рассмотрению нашей архитектурной жемчужины более детально. 
 


Архитектурное описание здания

Заказчиком здания выступил один из богатейших и известнейших жителей Кёнигсберга — Эдуард Шмидт (Eduard Schmidt), основатель одноимённой компании Eduard Schmidt, а также владелец завода по производству популярной в то время минеральной воды "Источник Королевы Луизы".Правильнее называть виллу Eduard Schmidt, хотя во многих источниках и материалах она именуется почему-то просто виллой Schmidt. Связано это с тем, что в Кёнигсберге была ещё одна вилла Schmidt, которая принадлежала сыну Эдуарда Шмидта Карлу Шмидту (Carl Schmidt), который унаследовал дело своего отца и в 1909 году на пересечении Körteallee (ныне улица Кутузова) и Аdalbertstraße (ныне улица Марины Расковой) построил свою собственную виллу, а её архитектором выступил земельный советник по строительству Вильгельм Варрентрапп (Wilhelm Varrentrapp). Её правильнее называть именно вилла Carl Schmidt. Поэтому обе эти виллы часто путают между собою, принимая одну за другую. И чтобы впредь избежать подобных коллизий, было решено добавить в названия обеих вилл — к фамилии Шмидт — имена их обоих владельцев (или просто — вилла Шмидта-старшего (отца) и вилла Шмидта-младшего (сына)).
 
 
Само здание виллы имеет асимметричную форму и выполнено из красного клинкерного кирпича с декоративной отделкой в романтическом стиле, характерном для архитектуры Кёнигсберга рубежа XIXXX веков. Оно носит имя своего первого владельца и представляет собой благородное сооружение, богатое по части декора, с педантичной и выверенной проработкой всех деталей фасада. В его декоре можно увидеть различные готические формы: оконные перемычки, исполненные в духе английской поздней готики, шпиль башни из листового металла, а также элементы в стиле модерн — ветви каштанов в медальонах щипца, рельефные пластины между окон первого, второго и третьего этажей. Особое внимание на себя обращает богатая лепнина в виде барельефов с изображением человеческих лиц и львиной головой. Над вторым этажом здания возвышается реалистичная львиная голова на фоне дубовых листьев по обеим сторонам от неё. Над ней в виде ленты высечена надпись: "Построено в 1903 году". Над входной дверью первого этажа можно увидеть кованую металлическую решётку с элементами растительного орнамента в виде заплетённого венка, исполненную в югендстиле. Форма крыши здания необыкновенно подвижна: изогнутый фронтон аккуратно перетекает к более высокой башенке, прерывающейся по центру небольшой галереей. 
 
Особый интерес и ценность представляют отдельные элементы декора виллы из камня. Один из них представляет собою камень серого цвета над окном бывшей террасы — вытесанный в виде маскарона (вид скульптурного украшения здания в форме головы человека или животного в анфас) девушки, волосы которой украшают бутоны цветов и листья. Стоить отметить, что женские образы в восточнопрусском модерне — само по себе явление достаточно редкое. Поэтому в основном архитекторы избирали в декоре зданий тему флористики.

Главный вход в виллу был организован через вестибюль и светлую просторную лестничную клетку. Далее шло жилое помещение довольно вместительной площади с примыкающей к нему с юго-запада верандой, через которую можно было выйти прямиком в сад. Из главной комнаты можно было попасть в находящуюся по правую строну столовую, а уже оттуда — в большую кухню. На втором этаже располагались спальни, а в центре второго этажа — большая комната, ведущая на боковую террасу, являющуюся также крышей веранды, что находилась на первом этаже здания. Вилла смогла сохранить оригинальные входные перила и кованое обрамление парадной лестницы в стиле модерн.
 
 
На данный момент до сих пор доподлинно неизвестно, кто именно разработал проект виллы Шмидт. С одной стороны, её расположение и высокий статус заказчика позволяют предполагать, что им мог быть всё-таки сам Фридрих Хайтманн. С другой же стороны, архитектурный стиль самой виллы отличается от других проектов Хайтманна этих лет. Однако существует ещё одна точка зрения: автором проекта здания мог быть земельный советник по строительству Вильгельм Варрентрапп.
 

Послевоенный период жизни здания

Во время бомбардировок Кёнигсберга английской авиацией в августе 1944 года и штурма города в апреле 1945 года здание виллы Шмидт не получило серьёзных повреждений и сохранилось до наших дней в превосходном состоянии, потеряв из своего первоначального архитектурного облика только шпиль башни (справа от главного входа). Терраса на первом этаже стала комнатой, покрытой плоской крышей. В довоенные годы в этом здании располагался кёнигсбергский филиал строительного концерна "Филипп Хольцман АГ" (PhilippHolzmann AG). Эта фирма действует и сегодня и расположена во Франкфурте-на-Майне. После войны во время перепланировки здания в детский сад №27 были утрачены оригинальные детали прогулочной террасы и внутреннего убранства виллы.
 
Сам детский сад №27 был открыт в сентябре 1949 года в Сталинградском районе города Калининграда и располагался в теперешнем здании Дома учителя. В апреле 1953 года был переведён по другому адресу: г. Калининград, проспект Победы, 24, где и продолжает работать по сегодняшний день. С 1983 года д/с №27 был преобразован в детский сад компенсирующего вида для детей с нарушением зрения. С ноября 2012 года, после объединения с детским садом №13, дошкольное учреждение было преобразовано в МАДОУ "Д/с №27". В нём функционируют 7 групп: 3 группы — общеобразовательной, 4 — компенсирующей направленности (для детей с нарушением зрения). Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 вилла "Шмидт" получила статус объекта культурного наследия регионального значения.
 
 

Послесловие от автора

Многие из вас не по одному разу гуляли по старому району вилл Амалиенау. Особенно красив он летом и осенью. Тут, среди цветущих каштанов и лип, можно часами наслаждаться архитектурным великолепием чудом сохранившихся вилл. Многообразие и богатство украшения их фасадов завораживают и приводят в восторг. Война пощадила их и этот район в целом, сохранив его для нас почти в первозданном виде. Нам же нужно попытаться уберечь это наследие, ярким представителем которого является вилла "Эдуард Шмидт", и передать его потомкам... 
 

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Наташа Шутова
Наташа Шутова #
11 февраля 201721:39
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