Ярошук: Надо заранее срезать все деревья, которые могут упасть в ручьи

Калининградские чиновники направили в региональное правительство законодательную инициативу, которая позволит в упрощённом порядке осуществлять вырубку деревьев вдоль городских ручьёв. Об этом после оперативного совещания в мэрии во вторник, 12 декабря, сообщил Александр Ярошук.



"Мы сейчас говорили о том, что мы направили предложение о внесении изменений в областной закон об упрощении процедуры получения разрешений и компенсаций на вырезку деревьев, которые стоят прямо на ручьях, на водотоках", — объяснил Ярошук.



По словам градоначальника, речь идёт только о ветхих деревьях, рискующих в любой момент рухнуть в водоём и послужить препятствием для свободного течения воды.

"На Аллее Смелых, на Дзержинского мы видели эти деревья. В основном это ивы — такие сорные деревья, которые ломаются сразу, и водоток замедляется. Чистить неудобно. Поэтому была одна из мер по улучшению водотока: заранее срезать все деревья, которые в таком состоянии. Это намного улучшит ситуацию на наших речках", — заключил Ярошук.

Еще одной из мер по предотвращению потопов муниципальные власти называли снос всех незаконных переправ через городские ручьи.



Как ранее заявляли городские чиновники, только за два октябрьских выходных во время шквалистого ветра в Калининграде Как ранее заявляли городские чиновники, только за два октябрьских выходных во время шквалистого ветра в Калининграде рухнуло три десятка деревьев . Чтобы решить проблему с подтоплением Калининграда, необходимо чистить не только городские ручьи и каналы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности.