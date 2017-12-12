Ярошук: Надо заранее срезать все деревья, которые могут упасть в ручьи

Калининградские чиновники направили в региональное правительство законодательную инициативу, которая позволит в упрощённом порядке осуществлять вырубку деревьев вдоль городских ручьёв. Об этом после оперативного совещания в мэрии во вторник, 12 декабря, сообщил Александр Ярошук.
"Мы сейчас говорили о том, что мы направили предложение о внесении изменений в областной закон об упрощении процедуры получения разрешений и компенсаций на вырезку деревьев, которые стоят прямо на ручьях, на водотоках", — объяснил Ярошук.
По словам градоначальника, речь идёт только о ветхих деревьях, рискующих в любой момент рухнуть в водоём и послужить препятствием для свободного течения воды.
"На Аллее Смелых, на Дзержинского мы видели эти деревья. В основном это ивы — такие сорные деревья, которые ломаются сразу, и водоток замедляется. Чистить неудобно. Поэтому была одна из мер по улучшению водотока: заранее срезать все деревья, которые в таком состоянии. Это намного улучшит ситуацию на наших речках", — заключил Ярошук.
Как ранее заявляли городские чиновники, только за два октябрьских выходных во время шквалистого ветра в Калининграде рухнуло три десятка деревьев
. Чтобы решить проблему с подтоплением Калининграда, необходимо чистить
не только городские ручьи и каналы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности.
Муниципальные власти уже заручились поддержкой областного правительства в плане приобретения спецтехники
. А вот насчёт глобальной программы по предотвращению потопов в Калининграде, которая предусматривает миллиардный бюджет, пока ясности нет
.