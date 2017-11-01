"Мы живём в одном городе": Алиханов пообещал помочь калининградским властям в борьбе с потопами

Правительство Калининградской области поможет областному центру с решением проблем подтопления городских территорий. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

"Мы готовы калининградским властям помогать, потому что мы с ними живем в одном городе. У них нет соответствующего оборудования для того, чтобы полностью там засоренные ливнестоки чистить и так далее", — рассказал Алиханов.

Губернатор подтвердил, что общая стоимость программы по решению проблемы с потопами в региональном центре, которую готовят муниципальные чиновники, достигает трех миллиардов рублей.

"Я программы самой не видел. Завышена эта сумма или нет, есть ли сметы — это надо еще посмотреть", — уточнил Алиханов.

При этом глава региона отметил, что в Калининграде действительно сложилась очень сложная ситуация, связанная с подтоплениями.

"То, что я видел на улице Зои Космодемьянской в ночь с субботы на воскресенье, — это катастрофическая ситуация. Проблема существует и с ней надо активно работать. Конечно, есть сложности со стороны зоны ответственности, но это не является, ни в коем случае, оправданием ни для городских властей, ни для региональных, ни для федеральных", — заключил Алиханов.

В минувшие выходные Калининградскую область накрыло дождём. Улицы городов и посёлков затоплены . Во многих населённых пунктах, несмотря на усилия коммунальщиков по ликвидации подтоплений, ситуация остаётся сложной.