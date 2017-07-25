Глава Черняховска: Пострадавшие от пожара на рынке боятся обращаться за помощью, потому что торговали нелегально

Предприниматели, пострадавшие от пожара на рынке в Черняховске, боятся обращаться за помощью в администрацию, потому что торговали нелегально. Об этом глава городского округа заявил в правительстве 24 июля на встрече с погорельцами.
Из 75 предпринимателей, торговавших на рынке, за помощью обратились около десятка семей. Некоторые хотят получить разовую материальную помощь, а четверо просят о предоставлении микрокредита на льготных условиях для закупки товара. По словам главы городского округа Черняховска, многие торговали на рынке нелегально. Кто-то самостоятельно решил проблему.
На встречу также приехали представители администрации и соцзащиты города, специалисты министерства по промышленной и социально политике, развитию предпринимательства и торговли.
"Мы составим реестр обращений и каждую ситуацию рассмотрим по отдельности. Мы поможем семьям с детьми, которые нуждаются в срочной адресной помощи и остались без единственного источника доходов. Для них сумма помощи составит около 3 000 рублей на человека. Детей помогут собрать в школу и детский сад", — заверил врио заместителя председателя правительства Александр Шендерюк-Жидков.
Для тех, кто обратился за предоставлением микрокредита, по словам чиновника, проведут консультации. Те семьи, которые сейчас находятся в отъезде или по другим причинам не могут воспользоваться предлагаемой помощью, по возвращении также могут обратиться в органы соцзащиты. Врио вице-премьера предложил встретиться на следующей неделе в том же составе и обсудить, как продвигается процесс предоставления помощи пострадавшим.
17 июля 2017 года на ул. Садовой в Черняховске сгорел местный вещевой рынок
. Территория принадлежит калининградскому бизнесмену, который купил её у властей четыре года назад. В результате пожара полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. 18 июля власти Черняховска провели встречу
с пострадавшими. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 20-летнего подозреваемого. Он заявил, что обиделся на сторожа
и поджёг рынок.
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