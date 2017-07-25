Глава Черняховска: Пострадавшие от пожара на рынке боятся обращаться за помощью, потому что торговали нелегально

Предприниматели, пострадавшие от пожара на рынке в Черняховске, боятся обращаться за помощью в администрацию, потому что торговали нелегально. Об этом глава городского округа заявил в правительстве 24 июля на встрече с погорельцами.



Из 75 предпринимателей, торговавших на рынке, за помощью обратились около десятка семей. Некоторые хотят получить разовую материальную помощь, а четверо просят о предоставлении микрокредита на льготных условиях для закупки товара. По словам главы городского округа Черняховска, многие торговали на рынке нелегально. Кто-то самостоятельно решил проблему.



На встречу также приехали представители администрации и соцзащиты города, специалисты министерства по промышленной и социально политике, развитию предпринимательства и торговли.



"Мы составим реестр обращений и каждую ситуацию рассмотрим по отдельности. Мы поможем семьям с детьми, которые нуждаются в срочной адресной помощи и остались без единственного источника доходов. Для них сумма помощи составит около 3 000 рублей на человека. Детей помогут собрать в школу и детский сад", — заверил врио заместителя председателя правительства Александр Шендерюк-Жидков.

