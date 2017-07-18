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Главная Новости Происшествия

Мэрия Черняховска проводит встречу с пострадавшими в результате пожара на рынке

13:09
  38 0
  • Сгоревший рынок на ул. Садовой
  • Сгоревший рынок на ул. Садовой
Сгоревший рынок на ул. Садовой
Фото: Карина Мкртумян
2 фото
Во вторник, 18 июля, власти Черняховска проведут встречу с гражданами, которые пострадали в результате пожара на рынке “Поле чудес”. Об этом Клопс.Ru сообщил замглавы администрации МО "Черняховский городской округ" Вячеслав Кнышов.
 
Мероприятие начнётся в 14:00 по адресу пл. Театральная, 1 (бывший “Дом офицеров”). Речь идёт о торговцах, чьё имущество находилось на территории рынка, а также о собственнике земли. В 2013 году калининградский бизнесмен купил у городских властей 2 500 квадратных метров, оформил свидетельство о регистрации и стал сдавать места с палатками в аренду.
 
“Сегодня ждем и собственника, и тех, кто на этом рынке торговал. Планируем обсуждать, что делать дальше, потому что это уже второй случай именно на этом объекте. Когда первый раз случился пожар, было предложение этот рынок перенести в другое место, оборудовать средствами пожаротушения, охраны и безопасности, но на это не пошёл ни руководитель, ни продавцы. Они решили, что лучше по такому методу”, — рассказал Кнышов.
 
По словам чиновника, торговцы складировали свой товар в палатках. На ночь рынок закрывался и оставался на попечение охранника. Минувшим вечером мужчина обходил территорию, однако момент возгорания не застал.
 
Вечером в понедельник, 17 июля, на ул. Садовой в Черняховске сгорел местный вещевой рынок, который в народе называли “Поле чудес”. В результате пожара полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. 
 

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