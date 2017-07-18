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Главная Новости Происшествия

Обиделся на сторожа: стал известен поджигатель, спаливший рынок в Черняховске

17:43
  1074 1
Во вторник, 18 июля, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Черняховскому району по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге рынка в Черняховске. Об этом Клопс.Ru сообщила глава пресс-службы управления Светлана Поставничая.
 
Предполагаемого злоумышленника поймали около 15:00 на одной из местных улиц. На тот момент на ул. Садовой ещё продолжался осмотр места происшествия.

Дураки на "Поле чудес"

В преступлении подозревают 20-летнего жителя города, которого ранее судили за кражу. Сейчас подозреваемый находится в отделе полиции. Он уже сознался в содеянном.
 
"По предварительным данным, молодой человек гулял по городу со своим приятелем. Дорога друзей пролегала мимо рынка. Когда они проходили мимо, то решили подразнить сторожевого пса. Собака залаяла, на шум вышел сторож и сделал прохожим замечание. Парни обиделись, отошли в сторону, выждали какое-то время, а потом 20-летний подозреваемый взял зажигалку, просунул сквозь забор руку и поджёг одну из палаток", — рассказала Поставничая.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
После этого молодые люди скрылись. Огонь распространился по остальной территории, а также перекинулся и частично повредил магазин торгового центра и ресторан, которые располагаются поблизости. В помещении общепита сейчас потрескались стёкла, оплавились кондиционеры и испортилась приточная вентиляция.
 
Подозреваемый попал на камеру наблюдения, которая установлена на стене ресторана. На записи видно, как в 22:58 со стороны ул. Садовой на территорию рынка неизвестный бросает горящий предмет. Об этом рассказала директор ресторана Татьяна Стешина.
 
"Предмет будто плавился. Потом от него как будто отделилось несколько огней. Уже через одиннадцать минут в этом месте начали полыхать крыши тентов. Мои сотрудники вызвали пожарных, как только увидели пламя, — сообщила женщина. — Потушить огонь уже было невозможно, там шанхай был. Крыши сделаны из чего попало: тенты от машин, клеёнки, мешковина, внутри одежда. Всё полыхнуло за несколько минут. Сторожа рынка никто не видел, он появился, только когда разгорелся огонь".

Свободная аренда

Тем временем собственник земли, на которой располагался рынок, пообещал восстановить его в течение трёх недель. Это максимальный срок, за который бизнесмен рассчитывает привести территорию в порядок и установить новые навесы. Также продавцам пообещали, что с них в течение двух месяцев не будут брать арендную плату. Об этом заявил представитель предпринимателя на встрече с пострадавшими торговцами, которую устроила мэрия Черняховска в бывшем Доме офицеров.
 
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
 
На мероприятии выступили представители правоохранительных органов и администрации. И.о. главы городского округа заверил, что в центре города достаточно мест для торговли, которые могут занять пострадавшие в результате пожара продавцы. Руководитель местного отдела соцзащиты в свою очередь озвучила готовность властей помочь погорельцам.
 
"Всем, кто нуждается, будет оказана помощь, они могут к нам обратиться. Каждый случай будем разбирать отдельно и смотреть, какая конкретно требуется помощь. Главное — предоставить документы, подтверждающие работу на сгоревшем рынке", — заявила чиновница.

Жалобы на пожарных

Некоторые пострадавшие продавцы жаловались на работу пожарных. По их словам, сотрудники МЧС ехали слишком долго. Когда же машины прибыли на место, оказалось, что в них нет воды. В пресс-службе ГУ МЧС по области в ответ на это подчеркнули, что реагирование сил и средств было своевременным.
 
"Очевидцы сообщили, что из-за забора рынка идёт дым. Диспетчер направил два пожарных расчёта, которые прибыли в течение трёх минут. На месте установили, что горят палатки, площадь возгорания — уже 500 квадратных метров. Огонь распространялся быстро. Пожару присвоили ранг до 1 БИС. Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы и средства. Всего было задействовано 22 человека и семь единиц техники. Локализовать огонь удалось быстро, чтобы он не распространился. Дальше приступили к ликвидации, на которую ушло пять с половиной часов. Что касается запаса воды в автомобиле, то его хватает на десять минут. После чего он встаёт на водоём и происходит подача воды оттуда. То есть вода в цистерне была, но из-за сильного огня её очень быстро расходовали", — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по области. 
 
17 июля 2017 года на ул. Садовой в Черняховске сгорел местный вещевой рынок, который в народе называли "Поле чудес". Территория принадлежит калининградскому бизнесмену, который купил её у властей четыре года назад. В результате пожара полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. В полиции сразу появилась версия о поджоге.

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«Пожар на вещевом рынке на ул. Садовой в Черняховске 17 июля 2017»

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1 комментарий Правила комментирования

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cajewa 1
cajewa 1 #
18:05
Калининградская молодежь настолько суровая,что в случае замечания сразу сжигает полгорода)
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