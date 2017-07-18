Источник: В полиции рассматривают версию поджога на рынке в Черняховске

Полиция рассматривает версию поджога на рынке в Черняховске, который называют в народе "Поле чудес". Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, в ведомстве не исключают, что пожар устроили специально. В ближайшее время на месте будут работать специалисты, которым предстоит определить источник возгорания.

Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе ГУ МЧС по области отказались от комментариев, а в пресс-службе полиции пообещали дать их позднее.