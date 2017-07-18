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Главная Новости Происшествия

Источник: В полиции рассматривают версию поджога на рынке в Черняховске

14:23
  2029 0
Полиция рассматривает версию поджога на рынке в Черняховске, который называют в народе "Поле чудес". Об этом Клопс.Ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
 
По данным собеседника, в ведомстве не исключают, что пожар устроили специально. В ближайшее время на месте будут работать специалисты, которым предстоит определить источник возгорания.
 
Официального подтверждения этой информации нет. В пресс-службе ГУ МЧС по области отказались от комментариев, а в пресс-службе полиции пообещали дать их позднее.
 
Вечером в понедельник, 17 июля, на ул. Садовой в Черняховске сгорел местный вещевой рынок, который в народе называли "Поле чудес". В результате пожара полностью выгорели брезентовые палатки на площади 500 квадратных метров. Власти Черняховска организовали встречу с пострадавшими гражданами. 
 

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«Пожар на вещевом рынке на ул. Садовой в Черняховске 17 июля 2017»

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