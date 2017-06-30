На фасаде дома по ул. Шевченко при капремонте обнаружили широкую трещину (фото)
Фото: Facebook / Оксана Астахова
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"Ремонтируют дом на Шевченко. Отбили штукатурку, стала видна огромная трещина. Нет ли причин для волнения? Дом, случаем, не аварийный?", — задал вопрос чиновнице мужчина.
По словам Астаховой, поводов для опасения по капремонту дома №1–11 на ул. Шевченко нет.
"В данном случае работы ведутся не по стандартной схеме капремонта, исходя из составленной сметы, а в соответствии с проектно-сметной документацией. В феврале 2017 года сотрудники МАРХИ — Московского архитектурного института (Государственная академия) — провели обследование многоквартирного дома. Объектом обследования стали строительные конструкции фасадов этого жилого дома и подвального помещения. Было проведено шурфирование фундамента, которое показало отсутствие грунтовых вод, следовательно, его несущая способность от этого не страдает", — ответила Астахова.
Сообщается, что техническое состояние стен жилых домов 7–11, 1–5 и 5а по улице Шевченко оценивается как работоспособное. Трещины после обследования заполнят специальным составом.
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