На фасаде дома по ул. Шевченко при капремонте обнаружили широкую трещину (фото)



"Ремонтируют дом на Шевченко. Отбили штукатурку, стала видна огромная трещина. Нет ли причин для волнения? Дом, случаем, не аварийный?", — задал вопрос чиновнице мужчина.



По словам Астаховой, поводов для опасения по капремонту дома №1–11 на ул. Шевченко нет.



"В данном случае работы ведутся не по стандартной схеме капремонта, исходя из составленной сметы, а в соответствии с проектно-сметной документацией. В феврале 2017 года сотрудники МАРХИ — Московского архитектурного института (Государственная академия) — провели обследование многоквартирного дома. Объектом обследования стали строительные конструкции фасадов этого жилого дома и подвального помещения. Было проведено шурфирование фундамента, которое показало отсутствие грунтовых вод, следовательно, его несущая способность от этого не страдает", — ответила Астахова.



Сообщается, что техническое состояние стен жилых домов 7–11, 1–5 и 5а по улице Шевченко оценивается как работоспособное. Трещины после обследования заполнят специальным составом.