Дорогу на ул. А. Невского в выходные будут ремонтировать по ночам, чтобы избежать заторов

Ремонт участка дороги на ул. А. Невского в выходные дни будут проводить по ночам, чтобы избежать заторов. Об этом рассказала руководитель министерства развития инфраструктуры Елена Дятлова во время рабочего выезда на объект.



"Хочу ещё раз подчеркнуть, что невозможно сделать дорожный ремонт без хотя бы частичного перекрытия дороги. Дорожники будут стараться проводить работы с минимальными неудобствами для жителей региона. В этом году мы отремонтируем шесть региональных дорог и пять улиц Калининграда общей протяжённостью более 135 километров. Работы на этих участках уже ведутся и находятся в разной стадии реализации", — рассказала Елена Дятлова.

Ремонт трёх километров улицы А. Невского идёт в рамках приоритетной программы "Безопасные и качественные дороги", сейчас там ведётся фрезерование асфальта для создания профиля дороги. Для удобства жителей, чтобы не создавать заторы на приморском направлении, в выходные дорожники будут работать в ночное время.