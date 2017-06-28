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Главная Новости Городская среда

Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью

Автор: Константин Сериков
11:30
  1891 12
Архив Клопс.Ru
Власти Калининграда назвали невозможным ночной ремонт городских дорог. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.

По словам чиновника, есть как минимум две причины для того, чтобы ремонтировать дороги только днём.

"По законодательству шуметь ночью нельзя. Есть режим тишины с 23:00 до шести утра: пожалуйста — пошумите, и вас отведут в отдел полиции. Также сам ремонт дорог — сложный технологический процесс, связанный с геодезией, настройкой оборудования. Надо, чтобы всё хорошо видно было, а то иногда многим не нравится даже то, что дорожники делают днём", — пояснил Свинцов в программе "С добрым утром, Ярошук!".

Ночной ремонт магистральных дорог в Калининграде в марте этого года анонсировала врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова. Речь идёт о тех дорожных объектах, которые будут ремонтировать в рамках новой программы Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В частности, это участки улиц Невского, Емельянова, Дзержинского, Московского проспекта, а также проспекта Калинина и Окружной дороги. Власти города планировали даже сократить время ремонтных работ на период часа пик. Ремонтировать дороги по ночам в марте.  

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12 комментариев Правила комментирования

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nokia6680
nokia6680 #
11:35
Охренели чтоли там уже..не видно им ничего..идиоты. Освещение для чего придумали...клоунада какая то как обычно..
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CatCar
CatCar #
11:56
а насчет шума что?
или есть уже беззвучные технологии при ремонтах дорог?
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Jah
Jah #
13:57
Где на Озерова на мосту люди живут?
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CatCar
CatCar #
14:03
внимательно читаем текст в шапке и пытаемся найти там мост на Озерова
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n7pxnki6chhl0w
n7pxnki6chhl0w #
12:26
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
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Barmaley067
Barmaley067 #
12:54
За ночную смену платить больше положено 
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Jah
Jah #
13:58
Вот здесь скорее всего близко к правде. Если по ночному тарифу ремонтировать, то себе же ничего не останется, нечего будет отпилить от бюджета.
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seva
seva #
13:10
В нормальных странах получается ремонтировать по ночам, а нам видать лишняя хромосома мешает?
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CatCar
CatCar #
13:40
ссылку на пример ремонта дороги ночью в жилой зоне населенного пункта в нормальной стране

в нормальных странах обычно банят за балабольство
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МаринаФролова
Фролова Марина #
13:48
как ночью мост на остров делать, то ОК, а дороги ночью ну никак нельзя. И где логика?
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ivan75
ivan75 #
14:02
как ночью мост на остров делать, то ОК, а дороги ночью ну никак нельзя. И где логика?
Предположу, что мост на Остров - это объект уже из разряда стратегически необходимых. Целый район отрезан от внешнего мира. Тут уже не разглагольствуешь "шуметь-не шуметь". Мне кажется, жильцы острова только рады этому ночному шуму, лишь бы движение поскорее возобновилось.
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Jhora_Kopeykin
Jhora_Kopeykin #
13:59
А как сваи на стадионе круглосуточно вколачивать? Тоже можно! Но тут другое дело - дороги!
Зачем им логика? Пукнул в лужу - и порядок.
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