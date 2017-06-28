Власти Калининграда назвали невозможным ремонт дорог ночью

Власти Калининграда назвали невозможным ночной ремонт городских дорог. Об этом в среду, 28 июня, в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов.



По словам чиновника, есть как минимум две причины для того, чтобы ремонтировать дороги только днём.



"По законодательству шуметь ночью нельзя. Есть режим тишины с 23:00 до шести утра: пожалуйста — пошумите, и вас отведут в отдел полиции. Также сам ремонт дорог — сложный технологический процесс, связанный с геодезией, настройкой оборудования. Надо, чтобы всё хорошо видно было, а то иногда многим не нравится даже то, что дорожники делают днём", — пояснил Свинцов в программе "С добрым утром, Ярошук!".