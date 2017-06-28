Дорожники пообещали меньше перекрывать Приморское кольцо в тёплую погоду и закончить ремонт раньше срока

Дорожники будут ограничивать участки производства работ на Приморском кольце в случае увеличения автомобильного потока, чтобы не создавать пробки. Об этом в среду, 28 июня, корреспонденту Клопс.Ru сообщил начальник отдела Упрдор "Северо-Запад" Василий Шумилов.
Сейчас на первой очереди кольца ведётся укладка верхнего слоя износа асфальта, чтобы защитить конструктивные слои дорожной одежды от разрушения.
"Дорога была в удовлетворительном состоянии, но если сейчас не проделать эту работу, через два года пришлось бы платить больше", – отметил Шумилов.
Согласно контракту, подрядчик ЗАО "ВАД" должен уложиться до октября. По словам Шумилова, подрядчик планирует сдать объект раньше положенного за счет работы в две смены. Кроме того, не должно повлиять на сроки сдачи увеличение потока автомобильного транспорта, который в тёплую погоду загружает Приморское кольцо. Полностью работы подрядчик останавливать не будет, а перекрывать участки будет по минимуму.
"Если погода солнечная, будут ограничивать участки производства работ. Всё зависит от того трафика, который следует по дороге. Работаем и днём и ночью, останавливаемся только когда дождь", – отметил Шумилов.
Ремонт верхнего покрытия Приморского кольца начался 1 июня. Для проведения работ дорожники поочередно перекрывают одну полосу для движения, что провоцирует пробки
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