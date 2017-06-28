На ул. Невского в сторону Приморского кольца образовались пробки из-за ремонта дороги
В Калининграде в среду днем, 28 июня, в конце ул. Невского образовались пробки. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Автотранспорт стоит плотным потоком от АЗС "Роснефть" в сторону Приморского кольца. Также пробка на самом кольце в сторону Зеленоградска. Это связано с ремонтными работами. Средняя скорость движения не превышает 10 км/ч.
Во время ремонта Приморского кольца
с июня по ноябрь 2017 года на участке от Калининграда до аэропорта Храброво скоростной режим будет снижен.
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