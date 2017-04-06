Дорожники рассказали, как будут ремонтировать Приморское кольцо в пиковый туристический сезон
Во время ремонта Приморского кольца с июня по ноябрь 2017 года на участке от Калининграда до аэропорта Храброво скоростной режим будет снижен. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном подразделении Росавтодора — ФКУ "Севзапуправтодор".
Полосы будут закрывать поочерёдно, что позволит не перекрывать дорогу полностью. На Приморском кольце будут наносить новое покрытие для повышения износостойкости к механическим и динамическим воздействиям, уточнили в "Севзапуправтодоре". Это делается в целях увеличения срока службы покрытия. Сейчас дорога на некоторых участках выглядит разбитой несмотря на то, что её презентовали в конце 2009 года. На ремонт из федерального бюджета планируется выделить до 840 миллионов рублей.
Строительством первой очереди Приморского кольца (от Калининграда до Храброво) занималась компания ЗАО ВАД, которое сегодня строит Восточную эстакаду. В 2014 году дорога начала разрушаться — её отремонтировали. Первая очередь трассы обошлась бюджету в 6 млрд 400 млн рублей
, вторая — в два раза дороже.
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