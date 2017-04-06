Дорожники рассказали, как будут ремонтировать Приморское кольцо в пиковый туристический сезон

Во время ремонта Приморского кольца с июня по ноябрь 2017 года на участке от Калининграда до аэропорта Храброво скоростной режим будет снижен. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном подразделении Росавтодора — ФКУ "Севзапуправтодор".



Полосы будут закрывать поочерёдно, что позволит не перекрывать дорогу полностью. На Приморском кольце будут наносить новое покрытие для повышения износостойкости к механическим и динамическим воздействиям, уточнили в "Севзапуправтодоре". Это делается в целях увеличения срока службы покрытия. Сейчас дорога на некоторых участках выглядит разбитой несмотря на то, что её презентовали в конце 2009 года. На ремонт из федерального бюджета Полосы будут закрывать поочерёдно, что позволит не перекрывать дорогу полностью. На Приморском кольце будут наносить новое покрытие для повышения износостойкости к механическим и динамическим воздействиям, уточнили в "Севзапуправтодоре". Это делается в целях увеличения срока службы покрытия. Сейчас дорога на некоторых участках выглядит разбитой несмотря на то, что её презентовали в конце 2009 года. На ремонт из федерального бюджета планируется выделить до 840 миллионов рублей.