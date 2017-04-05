На ремонт Приморского кольца выделяют 840 миллионов рублей
Региональное подразделение Росавтодора — "Севзапуправтодор" — ищет подрядчика на ремонт участка Приморского кольца за 840 миллионов рублей. Информация о тендере размещена
на сайте госзакупок.
Подрядчик с июня по ноябрь должен будет отремонтировать участок трассы с восьмого по 45-й километр (включая подъезд к аэропорту Храброво) в обе стороны. На этом участке строители должны уложить многослойное защитное покрытие
. Рассмотрение заявок на участие в аукционе заканчивается 21 апреля 2017 года. Сам аукцион состоится на три дня позднее. Будет ли перекрываться Приморское кольцо на время ремонта, не уточняется.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.