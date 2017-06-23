Замполпреда президента в СЗФО потребовал как можно скорее благоустроить берег напротив строящегося стадиона

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников потребовал как можно скорее благоустроить территорию берега напротив строящегося на Октябрьском острове стадиона. Об этом чиновник заявил после инспекции на ключевых объектах строительства, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



"То, какой сейчас открывается вид со строящейся набережной — недопустимо. Я прошу в ближайшее время представить предложения по благоустройству территории противоположного берега", — заявил Михаил Ведерников.



Вместе с тем строительные работы на основных спортивных площадках региона показывают положительную тенденцию. Ряд объектов возводится с опережением графика. Строительство стадиона на острове Октябрьском также ведётся без задержек. В данный момент подрядчиком организована круглосуточная работа на объекте.