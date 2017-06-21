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Ярошук: Несмотря на жалобы местных жителей, Высокий мост будут ремонтировать круглосуточно

Автор: Константин Сериков
12:50
  829 0
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В Калининграде работы по ремонту моста Высокого будут осуществляться в круглосуточном режиме, несмотря на жалобы со стороны местных жителей. Об этом в среду, 21 июня, во время рабочего выезда журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

По словам чиновника, следует увеличивать ход работ, чтобы подрядчик успел всё закончить к 1 октября.

"Есть принципиальное решение не обращать внимания на жалобы жителей, которые жалуются и просят останавливать ремонт хотя бы после 23 часов", — отметил Ярошук.

При этом он уточнил, что жалоб от населения в администрацию поступает достаточно много. Через четыре дня подрядчик будет собирать пролётные конструкции. Сами устои моста уже готовы.

"Много надо работать над отделкой ещё, но уже есть основание, на которое будут крепиться железные пролёты, они готовы", — отметил Ярошук.

Что касается подземного пешеходного перехода, то к этим работам пока никто не приступал. Более того, только в июле состоятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Несмотря на это, власти города планируют открывать движение через мост Высокий не позднее 1 октября.

"К октябрю мост должен быть готов со всеми развязками, пешеходный туннель пока, возможно, не откроют, но он не будет мешать движению транспорта", — отметил Ярошук.

Уже сейчас калининградцы могут следить в режиме онлайн за работами на стройке. 21 июня стало известно, что мост Деревянный, соединяющий Остров с Московским проспектом, будет открыт позже, чем планировалось.

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Александр Ярошук

глава Калининграда
Есть принципиальное решение не обращать внимания на жалобы жителей, которые просят останавливать ремонт хотя бы после 23 часов
о ремонте Высокого моста
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