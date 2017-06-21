Ярошук: Открытие движения через перекрёсток Багратиона — Дзержинского могут задержать
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
Власти Калининграда допускают задержку с открытием движения на перекрёстке ул. Багратиона — Октябрьской — Дзержинского до 10 июля. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" обещает завершение всех работ на перекрёстке к 30 июня, но есть подозрения, что эти сроки не будут соблюдены.
"На мой опытный взгляд вижу, что на недельку могут задержаться. Это может быть связано с отладкой трамвайных рельсов. Лучше эти вопросы решить сейчас, чтобы больше дорогу не перекрывать в будущем, так как эту работу всё равно надо проводить", — пояснил Ярошук.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.