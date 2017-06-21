Ярошук: Открытие движения через перекрёсток Багратиона — Дзержинского могут задержать

Власти Калининграда допускают задержку с открытием движения на перекрёстке ул. Багратиона — Октябрьской — Дзержинского до 10 июля. Об этом в среду, 21 июня, журналистам сообщил глава Калининграда Александр Ярошук.



По словам чиновника, подрядчик "АБЗ-Дорстрой" обещает завершение всех работ на перекрёстке к 30 июня, но есть подозрения, что эти сроки не будут соблюдены.



"На мой опытный взгляд вижу, что на недельку могут задержаться. Это может быть связано с отладкой трамвайных рельсов. Лучше эти вопросы решить сейчас, чтобы больше дорогу не перекрывать в будущем, так как эту работу всё равно надо проводить", — пояснил Ярошук.