За реконструкцией моста Высокого теперь можно следить онлайн

За реконструкцией моста Высокого, соединяющего Октябрьский остров с перекрёстком ул. Багратиона и Дзержинского, теперь можно следить в режиме онлайн на официальном сайте регионального правительства. Об этом в среду, 21 июня, корреспонденту Клопс.Ru сообщил председатель комитета архитектуры и строительства горадминистрации Артур Крупин.



и направлена на участок, где ведутся строительные работы. Посмотреть на строительство круглосуточно можно Камера установлена возле перекрёстка и направлена на участок, где ведутся строительные работы. Посмотреть на строительство круглосуточно можно здесь . Также установлена вторая камера на здании со стороны ул. Октябрьской. Но трансляция оттуда пока недоступна.



Возможность следить за работами на мосту Высоком связана с многочисленными жалобами жителей города на то, что работы по реконструкции объекта идут медленными темпами. Иногда на объекте работают два-три человека.