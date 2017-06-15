В Калининграде могут открыть филиал Эрмитажа

В здании бывшей кёнигсбергской биржи хотят открыть Музей изобразительных искусств, где будет филиал Эрмитажа и кинотеатр. О таких планах рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Гарри Гольдман на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.



По словам Гольдмана, в июле завершится экспертиза здания бывшей кёнигсбергской биржи, куда планируется переселить Художественную галерею и в будущем открыть Музей изобразительных искусств.



"Концепция реконструкции здания готова. Есть замысел частично восстановить исторические интерьеры, сделать наградной зал, в котором можно будет проводить мероприятия различных форматов. Также хотим сделать открытый кинотеатр. Кроме того, мы ведём переговоры с центром Эрмитажа, чтобы открыть в нашем музее его филиал. На данный момент готовятся 3D-модель проекта и фильм, который даст визуальное представление о том, как будет выглядеть Музей изобразительных искусств", — рассказал Гарри Гольдман, отметив, что после завершения экспертизы начнётся работа по привлечению финансовых средств для ремонта и переезда галереи.