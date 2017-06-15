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В Калининграде могут открыть филиал Эрмитажа

14:59
  1105 1
  • Здание биржи внутри
Здание биржи внутри
Архив Клопс.Ru
В здании бывшей кёнигсбергской биржи хотят открыть Музей изобразительных искусств, где будет филиал Эрмитажа и кинотеатр. О таких планах рассказал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Гарри Гольдман на встрече с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам Гольдмана, в июле завершится экспертиза здания бывшей кёнигсбергской биржи, куда планируется переселить Художественную галерею и в будущем открыть Музей изобразительных искусств.

"Концепция реконструкции здания готова. Есть замысел частично восстановить исторические интерьеры, сделать наградной зал, в котором можно будет проводить мероприятия различных форматов. Также хотим сделать открытый кинотеатр. Кроме того, мы ведём переговоры с центром Эрмитажа, чтобы открыть в нашем музее его филиал. На данный момент готовятся 3D-модель проекта и фильм, который даст визуальное представление о том, как будет выглядеть Музей изобразительных искусств", — рассказал Гарри Гольдман, отметив, что после завершения экспертизы начнётся работа по привлечению финансовых средств для ремонта и переезда галереи.

Напомним, на здание кёнигсбергской биржи, в котором до недавнего времени располагался областной Центр культуры молодёжи, планируют вернуть четыре статуи, символизирующие части света. В настоящее время в здании проводятся технологические работы, которые предшествуют созданию проекта реставрации. При этом к реконструкции здания бывшей биржи под музей привлекут специалистов Эрмитажа. Ранее сообщалось, что детские кружки и секции, которые сейчас расположены в здании Дворца культуры моряков, будут распределены по другим городским площадкам. 

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1 комментарий Правила комментирования

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Guimplen
Quasimodovich Guimplen #
16:34
Лучше бы он рассказал - куда денут обитающие в ДКМ коллективы?
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