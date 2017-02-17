В Калининграде к реконструкции здания бывшей биржи под музей привлекут специалистов Эрмитажа

В Калининграде к реализации проекта реконструкции здания бывшей биржи привлекут специалистов петербургского Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В четверг, 16 февраля, врио зампредседателя правительства региона Гарри Гольдман провёл встречу с замдиректора Эрмитажа Алексеем Богдановым. В ходе совещания они обсудили вопросы переоборудования объекта под Художественную галерею. Сейчас она находится в здании, состояние которого близко к аварийному.

По мнению Алексея Богданова, здание биржи идеально подходит для размещения в нём Художественной галереи. В помещениях можно разместить необходимое оборудование. Кроме того, здание располагается в удобном месте.