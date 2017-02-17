В Калининграде к реконструкции здания бывшей биржи под музей привлекут специалистов Эрмитажа

В Калининграде к реализации проекта реконструкции здания бывшей биржи привлекут специалистов петербургского Эрмитажа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
В четверг, 16 февраля, врио зампредседателя правительства региона Гарри Гольдман провёл встречу с замдиректора Эрмитажа Алексеем Богдановым. В ходе совещания они обсудили вопросы переоборудования объекта под Художественную галерею. Сейчас она находится в здании, состояние которого близко к аварийному.
По мнению Алексея Богданова, здание биржи идеально подходит для размещения в нём Художественной галереи. В помещениях можно разместить необходимое оборудование. Кроме того, здание располагается в удобном месте.
Ранее власти региона приняли
решение перевести галерею в историческое здание биржи. Сейчас специалисты работают над разработкой концепции будущего музея изобразительных искусств.
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