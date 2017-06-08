"Вместо некрасивого ангара": в Службе охраны памятников рассказали о будущем торговом комплексе на ул. Баранова

Здание построят на месте ангара под зелёной крышей

Четырёхэтажное здание торгово-выставочного комплекса возле башни Врангеля в Калининграде будет стилизировано под историческую застройку Кёнигсберга. Об этом Клопс.Ru рассказал руководитель региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов.



"Оно по-иному не может выглядеть. Облик создавался по принципу регенерации исторической среды. Только так можно там что-то возводить", — рассказал Маслов, выразив надежду, что здание будет "приятным взгляду".



По словам чиновника, центр построят на месте зелёного ангара, который снесут.



"Мне кажется, это лучшая альтернатива, чем зелёный некрасивый ангар", — отметил Маслов.



По его словам, до начала строительства на месте проведут археологические раскопки.



Напомним, в Калининграде возле башни Врангеля Напомним, в Калининграде возле башни Врангеля построят здание торгово-выставочного комплекса . Здание на площади 4 192 квадратных метра появится по адресу ул. Проф. Баранова, 2. Разрешено построить пять этажей, один из которых будет подземным. Разрешение на строительство выдано ООО "Текстиль". Строительство должно завершиться к марту 2018 года.