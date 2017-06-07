Возле башни Врангеля появится четырёхэтажный торговый комплекс
В Калининграде возле башни Врангеля построят здание торгово-выставочного комплекса. Разрешение
на строительство опубликовано на сайте регионального правительства.
Здание на площади 4 192 квадратных метра появится по адресу ул. Проф. Баранова, 2. Разрешено построить пять этажей, один из которых будет подземным. Разрешение на строительство выдано ООО "Текстиль". Строительство должно завершиться к марту 2018 года.
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