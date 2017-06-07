В Московском районе Калининграда возведут жилой квартал из семи домов
В Калининграде в районе улиц Дзержинского, Володарского и Земнухова появится жилой квартал из семи многоквартирных домов. Разрешение на строительство выдало
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.
Здания будут восьмиэтажными, в каждом по одному этажу сделают подземными. Площадь застройки трёх домов составит 861,5 кв. м, ещё четырёх домов — 499 кв. м. Высота всех семи зданий составит 25,5 метра.
Разрешения на строительство выданы организации 29 мая. Они действительны до 29 сентября 2020 года.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.