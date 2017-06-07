В Московском районе Калининграда возведут жилой квартал из семи домов

В Калининграде в районе улиц Дзержинского, Володарского и Земнухова появится жилой квартал из семи многоквартирных домов. Разрешение на строительство выдало Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию.



Здания будут восьмиэтажными, в каждом по одному этажу сделают подземными. Площадь застройки трёх домов составит 861,5 кв. м, ещё четырёх домов — 499 кв. м. Высота всех семи зданий составит 25,5 метра.



Разрешения на строительство выданы организации 29 мая. Они действительны до 29 сентября 2020 года.