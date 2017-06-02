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Ангелы и львы: как в Калининграде ремонтируют исторические здания (фото)

Источник: Вечерний трамвай Автор: Екатерина Медведева
13:24
  738 0
  • Дом на ул. Комсомольской
Дом на ул. Комсомольской
Фото: региональный Фонд капремонта
В регионе примерно 1 700 объектов культурного наследия, и примерно 30% из них — это жилые дома, построенные в начале ХХ века. Свыше 400 старинных зданий нуждаются в срочном ремонте. За ближайшие два года не меньше ста из них попадут в программу капремонта. Еженедельник "Вечерний трамвай" собрал несколько важных фактов, которые должен знать каждый собственник квартиры в старинном здании.
 
1. В программу капремонта включаются далеко не все обветшалые дома-памятники. 
 
Из 15,6 тысячи домов, включённых в региональную долгосрочную программу на 30-летний период, только 10% — это объекты культурного наследия.
 
"Достаточно много зданий, которые в реестре памятников значатся как "вилла", "особняк", не попадают в программу капремонта. Им приходится ремонтировать свои дома за свой счёт", — пояснил руководитель региональной Службы охраны памятников Евгений Маслов.  
 
 
Зеленоградск, ул. Московская, 19 
 
2. Ремонт дома-памятника дороже, чем обычного, примерно на 30%. 
 
Однако жильцы платят по унифицированному ежемесячному тарифу — сейчас это 5,90 рубля за квадратный метр. 
 
3. Только семь фирм имеют право ремонтировать объекты культурного наследия. 
 
Всего в реестре значатся 37 подрядных организаций. За несвоевременное выполнение указанных в контракте задач один из подрядчиков в 2016 году был исключён из реестра фонда. 
 
 
Зеленоградск, Курортный пр., 25 
 
4. Ускорить ремонт собственного дома можно, если уточнить год его постройки или провести анализ степени износа. 
 
Самая распространённая сейчас формулировка — "дом жилой постройки начала ХХ века". Чем старше дом, тем больше шансов быстрее попасть в программу капремонта. Порывшись в архиве или пригласив эксперта (например, историка), можно установить более точную дату возведения. Многие калининградцы обращаются в Службу охраны памятников, чтобы им посодействовали в решении этой проблемы. 
 
5. Реставрация архитектурных украшений или других конструктивных деталей исторических домов не входит в стоимость работ по капремонту. 
 
"Мы не занимаемся дорогой реставрацией и не имеем права платить за особенные материалы (специальный гипс, например, который приходится заказывать за рубежом) и работу специалистов. Если элемент сильно изношен и его не восстановить, то мы его демонтируем и заменяем", — рассказала Оксана Астахова. 
 
Если сами собственники хотят провести реставрацию, то размер взноса на капремонт может быть увеличен. То есть если вы хотите восстановить фронтон или статую у входа, то придётся платить ежемесячно не 5,9 рубля за "квадрат", а, например, 11. Как отметили в фонде, пока никто не изъявил желания. 
 
Бывает, подрядчик проявляет инициативу и сам реставрирует какие-то элементы. Так были восстановлены львы на крыше дома по улице Дмитрова и барельефы ангелов на Комсомольской. 
 
 
Калининград, ул. Комсомольская
 
6. Сроки окончания ремонта исторических домов довольно часто отодвигаются, потому после начала работ подрядчики обнаруживают скрытые дефекты. 
 
До этого невозможно обследовать как следует дом. Начинается ремонт, снимается штукатурка, и в проект вносят изменения. Если стоимость работ изменится, она всё равно не превысит сумму контракта. Это всегда учитывает подрядчик, участвующий в конкурсе. 
 
7. При капремонте домов-памятников обязательно восстанавливают балконы. 
 
О сносе балкона или его консервации речи не идёт. Часто приходится менять несущие плиты. 
 
 
Калининград, ул. Красная
 
8. Утепление для исторических домов не предусмотрено. 
 
Это необходимо для того, чтобы сохранить декоративные элементы фасада. Не все материалы годятся и для ремонта кровли, разрешена только черепица. При замене оконных блоков или входных дверей их внешний вид надо согласовывать со Службой охраны памятников. В идеале все рамы должны быть из дерева, но разрешается пластик, имитирующий природный материал. 
 
Процент износа объекта также влияет на место в очереди на капремонт. Для этого лучше заказать новый техпаспорт здания в БТИ.
 
9. В первую очередь у старых домов ремонтируют крыши. 
 
У крыш самый короткий срок эксплуатации, даже у немецкой керамической черепицы срок службы — не более 70 лет.
 
Однако у собственников есть возможность оспорить решение фонда: получив уведомление о предстоящем ремонте крыши, они могут потребовать, чтобы в первую очередь отремонтировали подвал. Такое решение должно приниматься на общем собрании собственников жилья.  
 
После ремонта металлическая крыша должна прослужить минимум 17 лет, фасад — минимум 26 лет. Самая большая продолжительность службы после ремонта — у подвальных помещений.
 
 
Калининград, ул. Комсомольская
 
10. За самоуправство придётся отвечать. 
 
Жильцы довольно часто перестраивают балконы, закладывают окна, делают пристройки или отдельные входы. Однако к объектам культурного наследия нужен особый подход, и получить одобрение Службы охраны памятников маловероятно.
 
По словам Евгения Маслова, собственник, решивший без разрешения изменить внешний вид исторического здания, может получить предписание привести здание в первоначальный вид. Например, владелец жилья на улице Комсомольской надстроил мансарду. Теперь ему придётся её сносить.
 
11. В отдельных случаях Фонд капремонта идёт на уступки собственникам. 
 
Были случаи, когда жильцы спускали собак на строителей или просто не позволяли им пройти на территорию. Кому-то не нравится подрядчик, кто-то ждёт приезда родственников. Приходится откладывать ремонт, при этом он может затянуться надолго.
 

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