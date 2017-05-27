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Главная Новости Городская среда

Детсады, школы, стадионы: что появится в Калининграде в ближайшие годы (эскизы)

Автор: Константин Сериков
26 мая 201716:58
  3640 1
Архив Клопс.Ru
В Калининграде представили программу развития городской социальной инфраструктуры до 2035 года. На публичном обсуждении проекта побывал корреспондент Клопс.Ru.
 
Власти признают, что сейчас строительство таких объектов в ряде районов отстаёт от темпов жилой застройки. В новых крупных кварталах Калининграда не хватает детских садов, школ и спортплощадок. 
 
Проект программы представил Николай Кулеш, начальник отдела территориального планирования ООО "Джи Динамика" из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступили власти Калининграда. 
 
Питерские специалисты-разработчики взяли за основу прогнозы численности населения. По их данным, к 2035 году в Калининграде будут жить на 48 тысяч человек больше, чем сейчас — 509 тысяч. 

Детские сады не будут строить пять лет 

Новые детсады появятся только после 2022 года. До 2025 года планируется возвести девять, а с 2026 по 2035 год — сразу 36 садов. Большую часть объектов планируется строить за счёт средств инвесторов. 
 
Сегодня в городе 89 образовательных дошкольных учреждений. 

Три новые школы

До 2025 года в Калининграде планируют построить 24 новые школы, три из них — уже через три года. Школы появятся в спальных районах города — на ул. Рассветной, Артиллерийской и Аксакова. 
 
 
С 2022 по 2025 год запланировано возведение ещё семи, а с 2026 по 2025 — 14. 
 
 
А вот новые объекты дополнительного образования не будут строить вплоть до 2026 года. Зато через десять лет в трёх районах появятся две школы искусств, детский дом творчества и молодёжный клуб. 
 

Частный хоспис и больницы

К 2035 году в Калининграде будет 132 учреждения здравоохранения (сейчас их 115). 
 
Появится частный детский хоспис (в районе ул. Новгородской). Сейчас благотворительный центр "Верю в чудо" ведёт сбор средств на проведение топографических и проектных работ для здания детского хосписа. Недавно был представлен концептуальный проект "Дома Фрупполо". https://klops.ru/news/obschestvo/148765-v-kaliningrade-prezentovali-proekt-detskogo-hospisa-dom-fruppolo
 
В Калининграде завершится строительство противотуберкулёзного диспансера, будут возведён реабилитационный центр, стационарное отделение скорой помощи и соцзащиты. Также предусмотрен ремонт действующих больниц. 

Цирк и не только

В Калининграде запланировали построить цирк в районе Южного парка. Однако случится это не к 2018 году, как анонсировалось ранее, а только между 2026 и 2035 годами. 
 
Планируется строительство целой сети из шести библиотек, трёх музеев, включая тот, что будет создан на территории трамвайного депо на ул. Киевской. 

Крытый ледовый каток и спорткомплекс 

Через три года в Калининграде планируется открыть крытый ледовый каток на ул. Энергетиков. У парка Южного к 2020 году появится универсальный спортивный комплекс. 
 
Возведение 15 ФОКов, спортивно-оздоровительных комплексов и бассейнов разработчики отложили на 2026–2035 годы. Тогда же на Калининградском заливе планируют построить две базы для занятий водными видами спорта.
 
 
Посчитано, что после сдачи в эксплуатацию всех этих объектов доля калининградцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, вырастет до 65% против 40% сейчас. 

Сколько всё это будет стоить?

Общая стоимость проектов оценена в 68,2 миллиарда рублей. Почти половину объектов планируют строить с привлечением бюджетных средств. 18% — за счёт частных инвестиций.
 
 

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C-500
C-500 #
26 мая 201718:32
Лучше бы появились не ворующие чиновники. О чем это я ?! Ах да, размечтался.
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