Детсады, школы, стадионы: что появится в Калининграде в ближайшие годы (эскизы)

В Калининграде представили программу развития городской социальной инфраструктуры до 2035 года. На публичном обсуждении проекта побывал корреспондент Клопс.Ru.

Власти признают, что сейчас строительство таких объектов в ряде районов отстаёт от темпов жилой застройки. В новых крупных кварталах Калининграда не хватает детских садов, школ и спортплощадок.

Проект программы представил Николай Кулеш, начальник отдела территориального планирования ООО "Джи Динамика" из Санкт-Петербурга. Заказчиком выступили власти Калининграда.

Питерские специалисты-разработчики взяли за основу прогнозы численности населения. По их данным, к 2035 году в Калининграде будут жить на 48 тысяч человек больше, чем сейчас — 509 тысяч.

Детские сады не будут строить пять лет

Новые детсады появятся только после 2022 года. До 2025 года планируется возвести девять, а с 2026 по 2035 год — сразу 36 садов. Большую часть объектов планируется строить за счёт средств инвесторов.

Сегодня в городе 89 образовательных дошкольных учреждений.

Три новые школы

До 2025 года в Калининграде планируют построить 24 новые школы, три из них — уже через три года. Школы появятся в спальных районах города — на ул. Рассветной, Артиллерийской и Аксакова.

С 2022 по 2025 год запланировано возведение ещё семи, а с 2026 по 2025 — 14.

А вот новые объекты дополнительного образования не будут строить вплоть до 2026 года. Зато через десять лет в трёх районах появятся две школы искусств, детский дом творчества и молодёжный клуб.

Частный хоспис и больницы

К 2035 году в Калининграде будет 132 учреждения здравоохранения (сейчас их 115).

В Калининграде завершится строительство противотуберкулёзного диспансера, будут возведён реабилитационный центр, стационарное отделение скорой помощи и соцзащиты. Также предусмотрен ремонт действующих больниц.

Цирк и не только

В Калининграде запланировали построить цирк в районе Южного парка. Однако случится это не к 2018 году, как анонсировалось ранее , а только между 2026 и 2035 годами.

Крытый ледовый каток и спорткомплекс

Через три года в Калининграде планируется открыть крытый ледовый каток на ул. Энергетиков. У парка Южного к 2020 году появится универсальный спортивный комплекс.

Возведение 15 ФОКов, спортивно-оздоровительных комплексов и бассейнов разработчики отложили на 2026–2035 годы. Тогда же на Калининградском заливе планируют построить две базы для занятий водными видами спорта.

Посчитано, что после сдачи в эксплуатацию всех этих объектов доля калининградцев, систематически занимающихся физкультурой и спортом, вырастет до 65% против 40% сейчас.

Сколько всё это будет стоить?

Общая стоимость проектов оценена в 68,2 миллиарда рублей. Почти половину объектов планируют строить с привлечением бюджетных средств. 18% — за счёт частных инвестиций.