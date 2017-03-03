В Калининграде собирают средства на разработку проекта здания детского хосписа "Дом Фрупполо"

В Калининграде объявлен сбор средств на проведение топографических и проектных работ для здания детского хосписа. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации "Верю в чудо"

Как рассказали в фонде, участок, где появится хоспис "Дом Фрупполо", уже определён. Ранее был представлен концептуальный проект здания

Для начала строительства нужно провести топографические и проектные работы. Всего необходимо собрать 612 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления денег есть на сайте фонда.

Проект планируется реализовать к 2020 году. Предполагается, что в хосписе больным детям будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Также предусмотрены меры поддержки для их родителей. Сейчас в Калининградской области, по данным организации, в паллиативной помощи нуждаются около 1 тыс. детей.