В Калининграде собирают средства на разработку проекта здания детского хосписа "Дом Фрупполо"

В Калининграде объявлен сбор средств на проведение топографических и проектных работ для здания детского хосписа. Об этом сообщается на сайте благотворительной организации "Верю в чудо"
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Для начала строительства нужно провести топографические и проектные работы. Всего необходимо собрать 612 тыс. рублей. Реквизиты для перечисления денег есть на сайте фонда.
Проект планируется реализовать к 2020 году. Предполагается, что в хосписе больным детям будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Также предусмотрены меры поддержки для их родителей. Сейчас в Калининградской области, по данным организации, в паллиативной помощи нуждаются около 1 тыс. детей.
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