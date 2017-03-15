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Главная Новости Городская среда

Мутко считает, что калининградский стадион должен остаться на балансе области

20:00
  446 1
  • Виталий Мутко в Калининграде
Виталий Мутко в Калининграде
Александр Подгорчук
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко не поддерживает передачу строящегося стадиона к чемпионату мира по футбола в Калининграде в ведение федерального центра после 2018 года. Об этом он рассказал журналистам в среду, 15 марта. 
 
"Инициатива провести чемпионат мира исходит из регионов, городов. Они же являются организаторами проведения этого проекта, поэтому стадионы должны принадлежать области. В Калининграде мы с удовольствием построим футбольную арену и затем передадим на баланс региона", — отметил Мутко.
 
По словам чиновника, Москва будет помогать в раскрутке объектов ЧМ после того, как закончатся все игры. При этом основным назначением арены должен оставаться футбол, но и другая деятельность, в частности, концертная, не исключена. Врио губернатора Антон Алиханов пояснил журналистам, что руководство области будет изучать опыт других регионов России в освоении подобных объектов, например, Казани. Стоимость содержания нового стадиона глава региона оценил в 200-220 миллионов рублей ежегодно.
 
Ранее в правительстве Калининградской области хотели отказаться брать на баланс строящийся к ЧМ-2018 стадион на Октябрьском острове. Кроме того, его собираются освободить от необходимости оплачивать налог на имущество. Построенные к ЧМ-2018 в России стадионы останутся в федеральной собственности до конца 2018 года. "Спорт-Инжиниринг" будет эксплуатировать стадионы в течение всего 2018 года. Калининградская "Балтика" проведет первую игру на новой арене лишь в 2019 году.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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АндрейЗорин
Зорин Андрей #
20:55
А как Цука с Шуриком радовались , что им досталось от пирога! И что теперь ? Не хотим на баланс брать? Я понимаю , что вам нечем думать , но можно было у умных совета спросить нужен ли этот чемпионат...
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