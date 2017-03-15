Мутко считает, что калининградский стадион должен остаться на балансе области

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко не поддерживает передачу строящегося стадиона к чемпионату мира по футбола в Калининграде в ведение федерального центра после 2018 года. Об этом он рассказал журналистам в среду, 15 марта.

"Инициатива провести чемпионат мира исходит из регионов, городов. Они же являются организаторами проведения этого проекта, поэтому стадионы должны принадлежать области. В Калининграде мы с удовольствием построим футбольную арену и затем передадим на баланс региона", — отметил Мутко.

По словам чиновника, Москва будет помогать в раскрутке объектов ЧМ после того, как закончатся все игры. При этом основным назначением арены должен оставаться футбол, но и другая деятельность, в частности, концертная, не исключена. Врио губернатора Антон Алиханов пояснил журналистам, что руководство области будет изучать опыт других регионов России в освоении подобных объектов, например, Казани. Стоимость содержания нового стадиона глава региона оценил в 200-220 миллионов рублей ежегодно.