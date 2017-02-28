Алиханов хочет освободить строящийся в Калининграде стадион от налога на имущество
Фото со страницы "Спорт-Ин" "ВКонтакте"
Строящийся в Калининграде к ЧМ-2018 стадион собираются освободить от необходимости оплачивать налог на имущество. Такое заявление в кулуарах инвестиционного форума в Сочи сделал глава региона Антон Алиханов, пишет RNS
.
"Практически во всех регионах такие решения приняты. Недавно был у Виталия Леонтьевича Мутко, он говорил об этом. Если нам передадут объект, мы будем освобождать его от налога на имущество, и сейчас ничего не мешает — проект очень важный", — сказал Алиханов.
По мнению врио губернатора, если освободить объект от уплаты налога на имущество в бюджет региона, бизнес-модель стадиона станет эффективнее, ведь арену собираются использовать не только для спортивных мероприятий.
"Это будет и концертной площадкой, и тем, что связано с нашими планами на футбольную команду. Мы сейчас сменили руководство в команде, предстоит серьёзная реформа, набрали новых игроков", — заявил Алиханов.
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