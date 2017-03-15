Мутко: Концепция улично-дорожной сети на Октябрьском острове должна быть единой

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Виталий Мутко высказался за приведение к единому знаменателю концепции улично-дорожной сети на Октябрьском острове. Своё мнение Мутко высказал во время визита в Калининград в среду, 15 марта.



"Концепция улично-дорожной сети по всему острову Октябрьский и вокруг должна быть единой", — отметил Виталий Мутко.



Как рассказал глава региона Антон Алиханов, работа в этом направлении ведётся: в рамках благоустройства территории закончены работы на набережной Трибуца, планируется ремонт набережной Карбышева.



Чиновники посетили строительную площадку эстакады "Восточная". В пресс-службе регионального правительства отмечают, что на сегодняшний день там выполнены работы по устройству свайного основания и бетонированию основания съездов, начато устройство подпорной стенки и насыпи. На Московском проспекте ведутся работы по переустройству коммуникаций, продолжается устройство свайного фундамента опор, начаты работы по сооружению железобетонного пролётного строения.

Также в среду Виталий Мутко посетил реконструируемый аэропорт Храброво . Там полностью завершены остекление главного фасада аэровокзала, монтаж алюминиевых конструкций купола.