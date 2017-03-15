В здании аэровокзала Храброво смонтировали эскалаторы и заканчивают облицовку стен

В реконструируемом калининградском аэропорту Храброво полностью завершены остекление главного фасада аэровокзала, монтаж алюминиевых конструкций купола. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Внутри реконструируемого здания аэровокзала выполнен монтаж эскалаторов и подъёмников. Также ведутся отделочные работы, на 85% установлена керамическая плитка на пол и стены, продолжаются работы по облицовке стеновыми панелями и керамогранитом. По информации руководства терминала, на данный момент работы в левой части пассажирского терминала выполнены более чем на 65%.
Завершаются прокладка магистралей отопления, водоснабжения, канализации, работы по монтажу систем электроснабжения и освещения, а также прокладке слаботочной сети.
На привокзальной площади выполнены работы по установке мачт освещения. Ведётся работа по благоустройству. На сегодняшний день завершено устройство бетонного основания проездов и тротуаров.
Генеральный директор ООО "Новапорт" Сергей Рудаков представил прибывшему в Калининград заместителю председателя Правительства РФ Виталию Мутко график работ по реконструкции комплекса и заверил, что аэропорт будет готов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Как заверил Сергей Рудаков, первая очередь аэровокзального комплекса будет сдана летом и пассажиры смогут воспользоваться услугами нового зала ожидания.
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