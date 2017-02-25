Время работы аэропорта Храброво изменится с 15 марта в связи с реконструкцией ВПП
Аэропорт Храброво с 15 марта по 15 апреля меняет время работы в связи с началом самого сложного этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области.
С 15 марта по 15 апреля будут действовать такие технологические окна (время, когда аэропорт не будет принимать самолёты):
– со вторника на среду и с субботы на воскресенье с 21.00 до 13.00 часов следующего дня;
– в остальные дни — с 22.00 до 8.00.
Также с 15 марта будет
увеличено время регистрации на рейс. По внутренним направлениям можно будет зарегистрироваться за четыре часа, на международные рейсы — за пять часов. Нововведение связано в том числе с увеличением рейсов, запланированным на ближайшие месяцы. В связи с этим увеличится количество авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург. Железнодорожники готовы при возрастании пассажиропотока назначить дополнительные поезда.
Напомним, что временные неудобства связаны с необходимостью провести
ремонтные работы на одном из участков полосы. Из-за укороченной ВПП будут введены ограничения по пассажировместимости на типы принимаемых самолётов. С середины марта по середину апреля в Храброво будут летать Sukhoi Superjet-100 и Airbus-319.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.