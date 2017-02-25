Время работы аэропорта Храброво изменится с 15 марта в связи с реконструкцией ВПП

Аэропорт Храброво с 15 марта по 15 апреля меняет время работы в связи с началом самого сложного этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

С 15 марта по 15 апреля будут действовать такие технологические окна (время, когда аэропорт не будет принимать самолёты):

– со вторника на среду и с субботы на воскресенье с 21.00 до 13.00 часов следующего дня;

– в остальные дни — с 22.00 до 8.00.

Также с 15 марта будет увеличено время регистрации на рейс. По внутренним направлениям можно будет зарегистрироваться за четыре часа, на международные рейсы — за пять часов. Нововведение связано в том числе с увеличением рейсов, запланированным на ближайшие месяцы. В связи с этим увеличится количество авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург. Железнодорожники готовы при возрастании пассажиропотока назначить дополнительные поезда.