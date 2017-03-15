С 15 марта по 15 апреля Храброво будет принимать самолёты меньшей вместимости
Руководитель Росавиации Александр Нерадько во время выездного совещания в Калининграде рассказал, что с 15 марта по 15 апреля текущего года полёты в аэропорт Храброво будут выполняться на укороченную часть взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Из-за укороченной ВПП будут введены ограничения по пассажировместимости на типы принимаемых самолётов. С середины марта по середину апреля в Храброво будут летать Sukhoi Superjet-100 и Airbus-319.
"Временные неудобства связаны с необходимостью провести ремонтные работы на одном из участков полосы. Вместе с тем в этот период пассажиропоток ещё не достигнет пиковых значений, поэтому жители региона не должны почувствовать временные ограничения", — сказал Нерадько.
Глава Росавиации также отметил, что заметна активизация работ по реконструкции самого калининградского аэровокзального комплекса. " Все это свидетельствует о том, что новый аэровокзал будет своевременно введён в строй и сможет принять гостей и участников Чемпионата мира по футболу 2018 года", — заявил он.
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