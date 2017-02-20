В Храброво увеличат время регистрации на рейсы
Гендиректор Храброво Александр Корытный рассказал, как планируется оптимизировать работу аэропорта на время ремонта. Во время выезда врио губернатора Антона Алиханова на аэродром Корытный сообщил, что с 15 марта регистрация на рейсы будет открываться на час раньше для внутренних рейсов и на два — для международных.
Это позволит пассажирам в меньшем хаосе зарегистрироваться на рейс. Особенно это важно для тех, кто приезжает из области, — заявил Корытный.
Зарегистрироваться на рейс по внутренним направлениям можно будет за четыре часа, на международные рейсы — за пять часов. Нововведение связано в том числе с увеличением рейсов, запланированным на ближайшие месяцы. Из Храброво с июня начнут летать прямые самолёты в Анапу и Калугу, с октября — в Казань, а с мая шесть раз в неделю компания Lot будет выполнять шесть рейсов в неделю в Польшу. Кроме того, на несколько десятков больше рейсов будет выполняться по популярным направлениям — Москва и Санкт-Петербург.
Антон Алиханов попросил Александра Корытного установить в аэропорту больше терминалов для самостоятельной регистрации и разделить потоки пассажиров с багажом и без него. По мнению главы региона, при увеличении числа рейсов в условиях ремонта аэропорт может не справиться с количеством людей.
"У вас и так ситуация сложная, а будет близка к коллапсу", — сказал Алиханов. Он также попросил директора провести работу с персоналом для улучшения качества работы сотрудников либо увеличить штат, если персонал не справляется.
Ранее стало известно, что с 6 июня из Калининграда начнут летать
самолёты в Калугу. Сообщалось и о прямых авиарейсах в Анапу.
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