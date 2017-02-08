Стали известны цены авиабилетов из Калининграда в Анапу и Калугу
"Саратовские авиалинии" определились с ценами на прямые авиарейсы из Калининграда в Анапу и Калугу. Стоимость можно посмотреть на сайте перевозчика.
Так, билет в Калугу будет стоить от 4 700 до 5 640 рублей (в зависимости от класса). Время в пути на указанном рейсе составит 1 час 50 минут.
До Анапы калининградцы смогут добраться за сумму от 8 300 рублей до 15 500 рублей. Лететь около 4 часов.
Напомним, прямые авиарейсы между Калининградом и Калугой откроются
6 июня. Самолёт будет летать раз в неделю, по вторникам. Вылет из Калуги — в 11:30 по московскому времени, из Калининграда — в 13:10 по местному времени.
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