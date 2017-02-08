Стали известны цены авиабилетов из Калининграда в Анапу и Калугу

"Саратовские авиалинии" определились с ценами на прямые авиарейсы из Калининграда в Анапу и Калугу. Стоимость можно посмотреть на сайте перевозчика.



Так, билет в Калугу будет стоить от 4 700 до 5 640 рублей (в зависимости от класса). Время в пути на указанном рейсе составит 1 час 50 минут.



До Анапы калининградцы смогут добраться за сумму от 8 300 рублей до 15 500 рублей. Лететь около 4 часов.