Гольдман о разработке проекта "Сердце города": мы никуда не спешим

Заместитель председателя правительства Калининградской области считает, что не нужно спешить с разработкой проекта "Сердце города". Об этом Гарри Гольдман рассказал журналистам после межведомственного совещания в крепости Фридриха Великого во вторник, 14 марта.



"Мы никуда не спешим, у нас нет цели застроить быстро. Благоустройство, понятно, мы к ЧМ-2018 сделаем в любом случае, но мы не собираемся делать ошибки, за которые последующим поколениям придётся расплачиваться. Зачем спешить что-то сделать? Потом же не сносить это", — рассказал Гольдман.



Он также отметил, что в настоящее время концепция развития "Сердца города" по-прежнему находится в разработке. При этом Гарри Гольдман не уточнил, когда именно она будет готова.



В октябре 2016 года В октябре 2016 года было ликвидировано бюро, которое разрабатывало проект регенерации исторического центра Калининграда "Сердце города". Такое решение приняли сами учредители.



Напомним, что калининградский проект "Сердце города" Напомним, что калининградский проект "Сердце города" стал победителем в номинации "Лучшая идея для городского развития" на конференции "Приметы городов". Проект был также отмечен серебряным дипломом жюри независимого национального архитектурного рейтинга "Золотая капитель". Калининградское бюро участвовало в номинации рейтинга "АРХ-КУЛЬТ", созданной для признания просветительских, социальных, коммуникационных и междисциплинарных проектов, реализуемых или завершённых в период 2013–2015 годов. С марта 2016 года проект "Сердце города" стал курировать новый вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман.