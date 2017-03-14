Гольдман о разработке проекта "Сердце города": мы никуда не спешим
Гольдман. Фото из архива Клопс.Ru
Заместитель председателя правительства Калининградской области считает, что не нужно спешить с разработкой проекта "Сердце города". Об этом Гарри Гольдман рассказал журналистам после межведомственного совещания в крепости Фридриха Великого во вторник, 14 марта.
"Мы никуда не спешим, у нас нет цели застроить быстро. Благоустройство, понятно, мы к ЧМ-2018 сделаем в любом случае, но мы не собираемся делать ошибки, за которые последующим поколениям придётся расплачиваться. Зачем спешить что-то сделать? Потом же не сносить это", — рассказал Гольдман.
Он также отметил, что в настоящее время концепция развития "Сердца города" по-прежнему находится в разработке. При этом Гарри Гольдман не уточнил, когда именно она будет готова.
В октябре 2016 года было ликвидировано бюро,
которое разрабатывало проект регенерации исторического центра Калининграда "Сердце города". Такое решение приняли сами учредители.
Напомним, что калининградский проект "Сердце города" стал победителем в номинации "Лучшая идея для городского развития"
на конференции "Приметы городов". Проект был также отмечен серебряным дипломом жюри независимого национального архитектурного рейтинга "Золотая капитель". Калининградское бюро участвовало в номинации рейтинга "АРХ-КУЛЬТ", созданной для признания просветительских, социальных, коммуникационных и междисциплинарных проектов, реализуемых или завершённых в период 2013–2015 годов. С марта 2016 года проект "Сердце города" стал курировать новый вице-премьер областного правительства Гарри Гольдман.
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