В парках Калининграда планируют установить станции для зарядки электроскутеров и сегвеев

В парках и скверах Калининграда планируется установить заправочные станции для гироскутеров, сегвеев и электросамокатов. Об этом во вторник, 5 декабря, журналистам сообщил руководитель компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.



По его словам, подзаряжать свои устройства можно будет, например, в парках Центральном и Победы, а также в сквере Энергетиков. Единственным препятствием является обеспечение безопасности.



"Для нас ничего не стоит оборудовать такую станцию, но она будет как обычная розетка, поэтому важны меры безопасности, чтобы ребенок палец туда не засунул. Представьте: как только откроем, кто-то сунет туда гвоздь — и вместо благого дела во что это всё превратим", — объяснил Маковский.