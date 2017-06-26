На заправках для электромобилей хотят предложить заряжать гироскутеры и сегвеи
В Калининградской области могут разрешить заряжать на электрических заправках гироскутеры и сегвеи. Об этом в понедельник, 26 июня, во время презентации первой электрозаправки в Калининграде журналистам сообщил глава компании "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.
Подобную технику, которая питается электричеством, можно будет зарядить на шести заправках. Для полной зарядки, в отличие от автомобилей, владельцу двухколёсного транспорта не нужно будет ожидать по нескольку часов. Своё устройство можно будет "заправить" в течение нескольких минут.
Власти региона рассматривают возможность популяризации электромобилей со стороны жителей области. Для этого они планируют отменить транспортный налог
на электромобили, а также дать возможность бесплатно "заправлять" их на ЭЗС в течение нескольких лет.
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