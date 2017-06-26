В Калининграде хотят отменить транспортный налог на электромобили

В Калининградской области обсуждают возможность отменить транспортный налог на электромобили, а также заряжать их бесплатно. Об этом в понедельник, 26 июня, на открытии первой в Калининграде заправки для электромобилей журналистам сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
"Электромобили пока у нас не массовый продукт, хотя эксплуатация и дешевле обычной машины. Возможно, частично закупим для использования в правительстве. Сейчас совместно с "Янтарьэнерго" продумываем обнуление транспортного налога и возможность бесплатно заряжать их в течение двух-трёх лет", — отметил Алиханов.
Пока в области зарегистрированы только три таких машины. Самая бюджетная из них стоит миллион рублей. Что касается линейки BMW, сертифицированных в России, их цена колеблется от 4,3 до 10 миллионов рублей.
К концу года в Калининградской области "Янтарьэнерго" планирует открыть ещё четыре ЭЗС (электрозаправочных станции). Все населённые пункты для строительства уже выбрали.
Первую в области ЭЗС открыли
на днях в Зеленоградске. Установили её возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Янтарь".
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