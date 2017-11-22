Движение по Восточной эстакаде на Остров откроют в апреле

Движение транспорта по Восточной эстакаде от Московского проспекта до Октябрьского острова откроют в апреле 2018 года. Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщил руководитель подрядной организации ЗАО ВАД по Калининградской области Олег Надеждин.

По его словам, движение через мост на Московском проспекте в обе стороны планируют открыть к 20 декабря.

"Если позволит погода, планируем открыть движение через путепровод в конце декабря. Если будет мороз, укладывать асфальт не сможем", — отметил Надеждин.