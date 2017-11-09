Ярошук пообещал калининградцам только новые автобусы в 2018 году

По словам чиновника, действующий старый транспорт будет ездить в городе до марта следующего года.

"В следующем году мы добьемся, чтобы весь подвижной состав был новый для тех, кто будет работать. В следующем году будет еще один конкурс", — заявил Ярошук.

Глава города отметил, что пока никто из действующих перевозчиков, после проведенного летом прошлого года конкурса, еще не обновлял свой парк. По мнению градоначальника, частники больше не смогут шантажировать власти города в части условий перевозок, так как у муниципального "ГорТранса" достаточно своих автобусов чтобы не случился транспортный коллапс, подобный марту 2016 года.

"Мы самое главное прошли самую важную точку. У нас нет той зависимости от перевозчиков, потому что закупили транспорт", — подчеркнул глава Калининграда.

Конкурс среди перевозчиков должен состоятся весной будущего года. Помимо нового транспорта, по его итогам в городе планируется ввести систему единого электронного билета

Более того, после марта 2018 года властям города будет необходимо определить каким образом будут функционировать предприятия в части тарифа. Если он будет регулируемый (то есть цену устанавливает администрация), то выпадающие расходы бюджет города должен будет взять на себя. Если нерегулируемый, то экономически обоснованную стоимость билета определит сам перевозчик. Например, в муниципальном "ГорТрансе" минимальным предлагают сделать тариф в 26 рублей за поездку.

В Ассоциации перевозчиков считают, что конкурс проводить нет необходимости, с нынешними компаниями следует перезаключить контракт.