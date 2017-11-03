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Главная Новости Транспорт

"Без резких скачков": городские перевозчики планируют поднять тариф вслед за областными

Автор: Константин Сериков
19:33
  2018
В начале ноября региональные перевозчики объявили об индексации тарифа на перевозку пассажиров в межмуниципальном и пригородном транспорте. С 10 ноября проезд повысится в среднем на 7,9%. Клопс.Ru выяснил, чем объясняют такое решение областные компании и изменятся ли тарифы в городских автобусах. 

Почему решили поднять стоимость проезда? 

Минимальная стоимость поездки в межмуниципальном автобусе увеличивается с 12 до 15  рублей. По Калининграду останутся те же 20 рублей.
 
"Согласно федеральному закону №220, почти на всех направлениях областные перевозчики ещё год назад получили право самостоятельно определять стоимость проезда, но никто не задирал цен. У нас есть договорённость с региональным правительством и мы этот вопрос всё равно согласовываем", — говорит глава Ассоциации Владимир Гренц.
 
По его словам, 30-35% затрат перевозчика связаны с топливом, стоимость которого постоянно растет. "Мы не планировали повышать проезд до конца года, об этом уведомляли правительство, но дизель прибавил 3-4 рубля и стало ясно, что экономика предприятий рушится. Для нас это вынужденная мера. Ведь на зарплатах, налогах и безопасности мы не можем экономить", — отметил Гренц.

Когда в последний раз менялись цены на проезд?

В последний раз билеты на междугородние автобусы дорожали в июне 2016 года. Тогда это решение принимала региональная служба по тарифам. С июля прошлого года перевозчики стали возить пассажиров по нерегулируемым тарифам, то есть компании сами определяют стоимость. 
 
Сейчас тариф на перевозку пассажиров за каждый километр в Калининградской области ниже, чем в целом по России. Средний показатель по стране — 2 рубля 60 копеек за километр. В Калининградской области, даже с учетом ноябрьского повышения, 2 рубля 30 копеек. При этом, экономически обоснованным тарифом в Калининградской области, с учетом стоимости топлива, перевозчики называют цифру в 2 рубля 70 копеек.

Сколько будет стоить проезд в городских автобусах?

Для городских перевозчиков стоимость проезда определяет региональная служба по тарифам на основании тех документов, которые представляют транспортные предприятия. Исключение составляет только муниципальный "ГорТранс", которому "правила" диктует администрация города.
 
Представители компаний, которые работают на автобусах большого класса отмечают, что пока не подавали документы в Службу, хотя и считают, что тариф нужно пересматривать в сторону увеличения, причем значительного.
 
Владельцы микроавтобусов рассчитывают на индексацию уже в ближайшее время. Стоимость проезда в маршрутках не менялась с января 2015 года. Сейчас она составляет 22 рубля.
 
"Считаем, что над нами просто издеваются власти, главным образом, Служба по тарифам. Внутриобластные перевозчики уже трижды поднимали цену на билеты за это время, а мы  ни разу. Каждый раз подаем заявку, а в ответ — тишина", — рассказал Клопс.Ru исполнительный директор группы компаний "Маршрутное такси" Александр Бородулин.
 
По его словам, при оценке тарифа в 22 рубля, стоимость топлива закладывалась на уровне 27 руб/л, сейчас дизельное топливо приобретается по 39 рублей.
 
"Мы не получаем никаких дотаций, у нас свой сегмент рынка. Купили в свое время дорогие машины Mercedes, а не ГАЗели, которые значительно дешевле, но не так комфортны для пассажиров. Однако это не берётся во внимание", — отметил Бородулин.
 
В Ассоциации перевозчиков считают, что, несмотря на требования предприятий, резких скачков до 30 рублей в городских автобусах не будет. "Если стоимость и проиндексируют, то максимум на 10%", — пояснил Владимир Гренц.
 
Сами компании называют минимальную стоимость проезда в маршрутках — 30 рублей. Это необходимый минимум для того, чтобы выжить. Для развития за проезд надо брать 50 рублей.
 

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