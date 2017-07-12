ГИБДД назвала самые аварийные трассы Калининградской области

Очаги аварийности зафиксированы на пяти областных дорогах, в Калининграде – на 27 улицах. Об этом во вторник, 11 июля, на брифинге в ГИБДД сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Калининградской области Геннадий Бубенов.
Речь идёт о перекрёстках и участках дорог, где в течение года случались несколько ДТП с пострадавшими людьми. На областных дорогах самым аварийным участком стал Северный обход Калининграда, где за 2016 год произошло 12 происшествий. Также опасными можно назвать трассы на Мамоново, Балтийск, Полесск и Южный обход.
В Калининграде аварии чаще всего случаются на Ленинском и Советском проспектах, улицах Гагарина, Островского, Карла Маркса, Суворова, Артиллерийской, Комсомольской и других дорогах.
По словам Геннадия Бубенова, фоторадары и искусственные полосы достоверно снижают частоту ДТП рядом с ними.
Однако в областном центре после ремонта дорог планируют демонтировать
шумовые полосы. Количество же фоторадаров в следующем годы вырастет. К ЧМ-2018 планируют оборудовать
радарами все дороги с протокольными маршрутами.
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