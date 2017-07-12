ГИБДД назвала самые аварийные трассы Калининградской области

Очаги аварийности зафиксированы на пяти областных дорогах, в Калининграде – на 27 улицах. Об этом во вторник, 11 июля, на брифинге в ГИБДД сообщил врио начальника УГИБДД УМВД России по Калининградской области Геннадий Бубенов.

Речь идёт о перекрёстках и участках дорог, где в течение года случались несколько ДТП с пострадавшими людьми. На областных дорогах самым аварийным участком стал Северный обход Калининграда, где за 2016 год произошло 12 происшествий. Также опасными можно назвать трассы на Мамоново, Балтийск, Полесск и Южный обход.

В Калининграде аварии чаще всего случаются на Ленинском и Советском проспектах, улицах Гагарина, Островского, Карла Маркса, Суворова, Артиллерийской, Комсомольской и других дорогах.

По словам Геннадия Бубенова, фоторадары и искусственные полосы достоверно снижают частоту ДТП рядом с ними.