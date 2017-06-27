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Главная Новости Транспорт

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства сетей морского терминала в Пионерском

12:32
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Фото: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Санкт-петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства инженерных сетей и сооружений для нужд международного морского терминала "Пионерский" в Калининградской области. Об этом во вторник, 27 июня, сообщается на официальном сайте организации.

"Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки. Также выдано положительное заключение по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта", — говорится в сообщении.

Планируется, что терминал должен быть готов для приёма круизных и грузопассажирских судов к началу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Международный морской терминал в Калининградской области, один из крупнейших инфраструктурных проектов Северо-Западного федерального округа, позволит снять существующие ограничения на заход судов в регион и обеспечит его надёжное паромное сообщение с основной территорией России.

Проект строительства инженерных сетей и сооружений для обеспечения хозяйственно-технологических нужд терминала будет реализован в три этапа, в рамках которых будут проложены нитки водовода, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления, который будет снабжать терминал природным газом. Работы будут вестись за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. А в мае комиссия Росморпорта признала несостоявшимся конкурс по выбору организации, с которой будет заключён контракт о реализации проекта строительства морского порта. Заявки на участие в конкурсе подали две организации — Калининграда и из Петербурга. Комиссия Росморпорта отказала обеим компаниям. Первой организации отказали из-за отсутствия банковской гарантии. Вторая не предоставила платёжное поручение о внесении средств на счёт заказчика в качестве обеспечения или копию такого документа.

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
12:54
Да не нужна  она жителям области "десять лет в обед"!
Не так богато люди живут, что бы в круизы кататься и яхты там хранить.
А вот возродить бывшую Пионерскую промысловую базу, что бы обеспечить жителей рабочими местами, а страну рыбой, было бы неплохо.
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zvm
zvm #
13:11
"возродить бывшую Пионерскую промысловую базу" это неосуществимая фантазия как и то, что в Пионерск вернутся сворованные суда! Корнеев, аууууууу........ 
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