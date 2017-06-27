Главгосэкспертиза одобрила проект строительства сетей морского терминала в Пионерском

Санкт-петербургский филиал Главгосэкспертизы России одобрил проект строительства инженерных сетей и сооружений для нужд международного морского терминала "Пионерский" в Калининградской области. Об этом во вторник, 27 июня, сообщается на официальном сайте организации.
"Изучив представленные после доработки материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для её подготовки. Также выдано положительное заключение по повторной проверке достоверности определения сметной стоимости объекта", — говорится в сообщении.
Планируется, что терминал должен быть готов для приёма круизных и грузопассажирских судов к началу чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Международный морской терминал в Калининградской области, один из крупнейших инфраструктурных проектов Северо-Западного федерального округа, позволит снять существующие ограничения на заход судов в регион и обеспечит его надёжное паромное сообщение с основной территорией России.
Проект строительства инженерных сетей и сооружений для обеспечения хозяйственно-технологических нужд терминала будет реализован в три этапа, в рамках которых будут проложены нитки водовода, сети бытовой канализации и газопровод высокого давления, который будет снабжать терминал природным газом. Работы будут вестись за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.
Ранее, в декабре 2016 года, Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. А в мае комиссия Росморпорта признала несостоявшимся конкурс по выбору организации
, с которой будет заключён контракт о реализации проекта строительства морского порта. Заявки на участие в конкурсе подали две организации — Калининграда и из Петербурга. Комиссия Росморпорта отказала обеим компаниям. Первой организации отказали из-за отсутствия банковской гарантии. Вторая не предоставила платёжное поручение о внесении средств на счёт заказчика в качестве обеспечения или копию такого документа.
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