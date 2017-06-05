Власти Калининграда не знают, когда будут ремонтировать подъезды к мосту на ул. Суворова

Реконструкция подъездов к путепроводу на ул. Суворова и строительство эстакады для коммуникаций в ближайшее время не планируется. Об этом в понедельник, 5 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.



Глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов уточнил, что мероприятия будут проведены, когда будет найден источник финансирования. "Это точно не раньше следующего года", — отметил представитель МУП.



В начале 2016 года в Калининграде В начале 2016 года в Калининграде закрыли на ремонт мост на ул. Суворова. В ноябре движение открыли, но водители жаловались на то, что подъезды за время перекрытия так и не сделали.