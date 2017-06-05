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Власти Калининграда не знают, когда будут ремонтировать подъезды к мосту на ул. Суворова

Автор: Константин Сериков
12:26
  424 1
Архив Клопс.Ru
Реконструкция подъездов к путепроводу на ул. Суворова и строительство эстакады для коммуникаций в ближайшее время не планируется. Об этом в понедельник, 5 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

Глава муниципального предприятия "Городское дорожное строительство и ремонт" Владимир Свинцов уточнил, что мероприятия будут проведены, когда будет найден источник финансирования. "Это точно не раньше следующего года", — отметил представитель МУП.

В начале 2016 года в Калининграде закрыли на ремонт мост на ул. Суворова. В ноябре движение открыли, но водители жаловались на то, что подъезды за время перекрытия так и не сделали. 

Кроме того, один из пешеходных тротуаров закрыт из-за коммуникационных труб. Для них планировалось построить техническую эстакаду, но до сих пор окончательного решения не принято.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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IgorShi
Shi Igor #
12:48
Хочу обратить внимание, что стойки, к которым крепят балку ограждения, острыми углами обращены к пешеходной дорожке. Опасно и детям ходить, и на велосипеде ехать. Если кто-нибудь столкнется с такой стойкой, можно получить серьезную травму. Такая же конструкция на мосту по ул.Гадара, что ведет на Сельму. Может быть можно что-нибудь придумать более безопасное и изящное?
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