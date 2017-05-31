В Храброво начинается тестовая эксплуатация нового пассажирского терминала

В четверг, 1 июня, в Храброво начнётся тестовая эксплуатация новой части пассажирского терминала. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

"Тестовая эксплуатация проводится с целью проверки эффективного функционирования всех инженерных и производственных систем в различных условиях, а также для выявления недостатков в обеспечении безопасности пребывания пассажиров в новом терминале. Проведение подобных тестовых запусков – общероссийская и мировая практика аэропортов", – говорится в сообщении.

Тестирование будет длиться три-четыре недели. За это время испытают системы безопасности, видеонаблюдения и выдачи багажа. Также проверят работоспособность лифтов и эскалаторов и технологии обслуживания разных групп пассажиров.

После получения соответствия и официального ввода в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта новый терминал сможет начать принимать пассажиров. Рейсы станут постепенно переводить в новую часть. Зона международных рейсов заработает после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб.

В пресс-службе Храброво отметили, что площадь новой части терминала составила 27 тыс. кв.м. В здании три этажа и цокольная зона: в ней находится багажное отделение и ленты подачи. На первом этаже будут работать кафе, магазины и зона выдачи багажа. На втором располагается зона вылета, а на третьем – зона прилёта и служебные помещения.