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В Храброво начинается тестовая эксплуатация нового пассажирского терминала

20:45
  1046 0
Архив Клопс.Ru
В четверг, 1 июня, в Храброво начнётся тестовая эксплуатация новой части пассажирского терминала. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.
 
"Тестовая эксплуатация проводится с целью проверки эффективного функционирования всех инженерных и производственных систем в различных условиях, а также для выявления недостатков в обеспечении безопасности пребывания пассажиров в новом терминале. Проведение подобных тестовых запусков – общероссийская и мировая практика аэропортов", – говорится в сообщении.
 
Тестирование будет длиться три-четыре недели. За это время испытают системы безопасности, видеонаблюдения и выдачи багажа. Также проверят работоспособность лифтов и эскалаторов и технологии обслуживания разных групп пассажиров.
 
После получения соответствия и официального ввода в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта новый терминал сможет начать принимать пассажиров. Рейсы станут постепенно переводить в новую часть. Зона международных рейсов заработает после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб.
 
В пресс-службе Храброво отметили, что площадь новой части терминала составила 27 тыс. кв.м. В здании три этажа и цокольная зона: в ней находится багажное отделение и ленты подачи. На первом этаже будут работать кафе, магазины и зона выдачи багажа. На втором располагается зона вылета, а на третьем – зона прилёта и служебные помещения. 
 
Первая очередь Храброво должна была открыться в мае. Этот же месяц называли первому заместителю председателя Правительства России Игорю Шувалову во время его визита в область. Однако в начале месяца срок сдачи перенесли на июнь.
 

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